貓主子不賞臉新買回來的貓窩 在1情況下牠主動前來使用：是真愛
撰文：貓與愛的世界
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給貓買東西，貓不用咋辦？
鏟屎的自己用！
前段時間，網友@tanaka_fujimoto 給貓買了一款被很多小貓咪喜愛的網紅貓窩。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
但買回來之後，家裏的小貓就不太賞臉。
喵咪們的小心思有誰懂！
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網友特別難過，想着貓窩不能白買，貓不用那就自己用。恰好冬天冷，自己用來暖腳剛剛好。
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可當網友真的開始使用貓窩來暖腳的時候，小貓立刻就過來了…然後鑽進了自己平日裏看都不看一眼的窩裏。
網友很無語：「就是我不用，你也不用唄！」
可不咋的！東西就是搶來的才香啊～
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