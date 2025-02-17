貓主子不賞臉新買回來的貓窩　在1情況下牠主動前來使用：是真愛

給貓買東西，貓不用咋辦？



鏟屎的自己用！

前段時間，網友@tanaka_fujimoto 給貓買了一款被很多小貓咪喜愛的網紅貓窩。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

但買回來之後，家裏的小貓就不太賞臉。

喵：我喜歡這個（x@tanaka_fujimoto）

喵咪們的小心思有誰懂！

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網友特別難過，想着貓窩不能白買，貓不用那就自己用。恰好冬天冷，自己用來暖腳剛剛好。

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可當網友真的開始使用貓窩來暖腳的時候，小貓立刻就過來了…然後鑽進了自己平日裏看都不看一眼的窩裏。

真想不到，變成暖腳神器後，貓咪便爭著使用。（x@tanaka_fujimoto）

網友很無語：「就是我不用，你也不用唄！」

可不咋的！東西就是搶來的才香啊～

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【本文獲「貓與愛的世界」授權轉載，微信公眾號：catwithlove】