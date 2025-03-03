汪星人看到主人替貓咪按摩　突然伸手這樣做：不是普通狗狗能做到

住在英國的汪星人「貝利」是一隻非常溫柔的混種貴婦狗，同時，牠也有着很強的學習能力。



這天，主人帶着貝利去跟一隻名叫「凱文」的賓士貓見面。結果沒先想到的是，當貝利發現所有人都在摸貓時，竟也有樣學樣的伸出了小手嘗試擼貓。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

（tiktok@love.light.and.lucy）

狗狗有樣學樣，很有趣：

+ 6

可以看到，畫面中的貓咪正在享受馬殺雞服務，一旁的貝利可能也很好奇貓咪的觸感，於是便模仿着主人的樣子伸出前爪，輕輕撫摸。

延伸閱讀：小臘腸狗到店裏挑選玩具 最終選了隻與自己體型最相近的？很可愛（點擊連結看全文）

+ 6

而凱文被摸後也是非常淡定，似乎對一切都司空見慣。

聽明的狗狗，也喜歡和貓咪玩（tiktok@love.light.and.lucy）

許多人看到紛紛評論：

「牠真紳士！」

「牠在說：我也能摸摸？」

「牠又細心且端莊。」



延伸閱讀：狗狗偷吃牛油還露出無辜樣 面對牙印證據主人無語：先擦嘴好嗎？（點擊連結看全文）

+ 14

【本文獲「狗與愛的世界」授權轉載，微信公眾號：gouminwang】