10歲貴婦狗生日時淚眼望著小主人　網民腦補動人真相：知時日不多

一戶家庭養了一隻超過10歲的灰貴婦狗，小主人非常喜愛狗狗，決定在狗狗生日當天為牠製作寵物專用蛋糕，結果本來很愛笑的狗狗竟然在小主人身邊眼眶泛淚難過得哭了，飼主見狀推測狗狗應該是覺得自己年紀大了、未來時日不多不知道還能陪小主人多久，所以感動到落淚。



大陸河北一戶家庭養了一隻灰色的貴婦狗，這隻狗狗今年已經超過10歲以上，是一隻老狗了，小主人與灰貴賓感情非常好，於是便在狗狗生日當天親手做了寵物蛋糕給心愛的狗狗吃。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

10歲灰貴婦狗很受小主人喜愛，決定在狗狗生日當天為牠製作寵物專用蛋糕。（微博）

狗狗是在哭？是傷心？還是另有隱情？

+ 4

灰貴賓全程都待在小主人身邊看著她做蛋糕，蛋糕做完之後一人一狗一起點蠟燭許願，此時飼主卻發現灰貴賓竟然眼眶泛淚哭出來，讓他十分驚訝，因為愛犬是最愛笑的，很少看到牠這樣難過，飼主推測狗狗應該是覺得自己年紀大了、未來時日不多不知道還能陪小主人多久，所以感動到流眼淚。

延伸閱讀：不顧家人反對養狗 她將貴婦狗帶回家 4個月後厭狗爸有驚人變化（點擊連結看全文）

+ 7

影片在網路上吸引超過萬人觀看，網友留言表示

「有人發現這隻灰貴賓就算是老狗了也保持童顏嗎，真的很凍齡的狗狗」、

「謝謝你們一家都這麼愛牠」、

「他一定是一隻幸福的小寶貝，感謝你們一家人的善待」，



珍惜與毛孩的每個時刻，才是最重要的事。（微博）

不過也有網友持不同看法，認為狗狗會哭並不見得真的是傷心，

「抱歉逆風，狗眼睛老化會容易流眼淚，看這隻狗的淚線就知道淚溝累積很重，顏色很明顯，有眼淚不一定是哭，但也許狗狗真的很感動也說不定」、

「這狗長得超級可愛，但我覺得牠不是在哭，而是老了淚腺分泌失調」。



延伸閱讀：帶貴婦狗上班體驗社畜生活 才20分鐘已受不了笑容僵硬：我想回家（點擊連結看全文）

+ 6

延伸閱讀：

海狸立大功！捷克水壩規劃7年沒蓋成 牠們代勞省百萬美金

寒流來襲！飼主蓋毯子、買帳篷全被貓主子抗拒 過來人搖頭：擔心過度

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】