鬥牛犬與山羊情同手足　因1理由幾乎要被分開　後續安排很暖心

一隻名叫「菲利克斯（Felix）」的鬥牛犬和一隻名叫「肉桂（Cinnamon）」的山羊從小就一起長大。可由於前主人生病無法再繼續照顧，美國一動物中心便接管了牠們。



有著深厚感情的菲利克斯與肉桂很喜歡黏在一起，甚至，晚上還會同睡在一張小牀上。

如果牠們被分開，肉桂就會開始尖叫，更嚴重的情況，還會用頭撞門...►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

鬥牛犬與山羊感情實在太好，根本不願分開。（Friends of Wake County）

鬥牛犬與山羊間的跨物種友誼：

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雖然牠們是不同的物種，但因為山羊和狗都是群居動物，所以產生友誼還是很合理的。

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而為了讓牠們永遠生活在一起，動物中心還特意為牠們在找到一處農場作為新家。

新主人也是非常友好，甚至還為肉桂建立了一個單獨的空間，讓牠能在過渡期暫時與其他山羊分開。

希望未來兩個小傢伙還可以保持這份友誼，幸福快樂的長大吧！（Friends of Wake County）

希望未來兩個小傢伙還可以保持這份友誼，幸福快樂的長大吧！

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