貓咪們在家中神秘失蹤？最終在一位置找到現烤大麵包：又香又美味
撰文：貓與愛的世界
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網友@jirosan77 家裏養了4隻小貓，平時很喜歡在家裏玩躲貓貓的遊戲。每天網友不是在找貓，就是在找貓的路上。
這天，小貓又消失不見了，她找了半天，各種叫貓的名字都不出來。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
現烤大麵包，看來又香又好吃：
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最後，突然想到了被爐還沒有檢查，然後趕快過去看。
這一掀開被子：嚯，四個現烤大麵包。
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原來被爐裏面有暖黃色的加熱燈，她家貓差不多都是橘貓，加熱燈把貓貓的毛髮烤得特別蓬鬆，一眼望去簡直就是現烤菠蘿包。
咋說呢？隔着屏幕都能聞到香噴噴的麵包味了。
過來，給我咬一口！
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