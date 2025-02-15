貓咪們在家中神秘失蹤？最終在一位置找到現烤大麵包：又香又美味

網友@jirosan77 家裏養了4隻小貓，平時很喜歡在家裏玩躲貓貓的遊戲。每天網友不是在找貓，就是在找貓的路上。



這天，小貓又消失不見了，她找了半天，各種叫貓的名字都不出來。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

每天都要和貓咪們捉迷藏（instagram@jirosan77）

現烤大麵包，看來又香又好吃：

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最後，突然想到了被爐還沒有檢查，然後趕快過去看。

這一掀開被子：嚯，四個現烤大麵包。

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原來被爐裏面有暖黃色的加熱燈，她家貓差不多都是橘貓，加熱燈把貓貓的毛髮烤得特別蓬鬆，一眼望去簡直就是現烤菠蘿包。

咋說呢？隔着屏幕都能聞到香噴噴的麵包味了。

喵：找我有什麼事嗎？（instagram@jirosan77）

過來，給我咬一口！

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