新買來的沙發椅主權應該歸誰？一圖看清實際情況：貓奴們都秒懂
撰文：貓與愛的世界
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你們發現沒有，平時給小貓買貓窩啥的，牠們都不睡，可我們自己給自己添什麼物件，貓會立刻霸佔。
如果利用小貓的這個行為，就可以很好的拿捏貓貓。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
網友@響介 養了5隻貓，貓窩不睡，反而喜歡霸佔他的沙發，亦或是直接睡在他身上。
沒什麼比要家中主子們開心重要：
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網友很無奈…主要是沙發全讓貓霸佔了，自己實在是沒地方坐。
於是，為了讓小貓把沙發還給自己，他決定直接買個人類的沙發，假裝是給自己買的，實際上給貓的。
沒想到新沙發一到，小貓果然上當，立刻上去試用。
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這給網友樂壞了：
「非常感謝你喜歡牠哦！」
貓：
「感覺有點怪怪的，好像被算計了，但我又沒證據！」
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