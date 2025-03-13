貓奴為主子自製超豪華貓屋 家居電器樣樣齊 網民羨慕：讓我住
撰文：貓與愛的世界
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這篇帖子可千萬別讓自家貓看到哈哈！
歪果小哥@CatPusic 家裏養了兩隻貓，因為總是買不到貓貓喜歡的貓窩，於是他決定自己親手設計一個。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
說幹就幹，立刻畫了個簡單的設計圖，然後花了大約1萬美元來買材料。
材料收到後，網友就按照設計圖的樣子進行切割安裝，為保障貓咪的舒適度，這款自制貓窩裏還配備了家居和家電。
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具體成品啥樣，得讓貓咪來幫忙驗收。咋說呢，有餐廳還有影音室…設施非常齊全。
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小貓滿不滿意我不知道，反正我挺滿意。
出來，讓我住
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