貓奴為主子自製超豪華貓屋　家居電器樣樣齊　網民羨慕：讓我住

撰文：貓與愛的世界
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這篇帖子可千萬別讓自家貓看到哈哈！

歪果小哥@CatPusic 家裏養了兩隻貓，因為總是買不到貓貓喜歡的貓窩，於是他決定自己親手設計一個。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

不知貓咪們是否喜歡這個新家。（youtube@CatPusic）

說幹就幹，立刻畫了個簡單的設計圖，然後花了大約1萬美元來買材料。

動手力實在太強，輕輕鬆鬆便把草稿起好。（youtube@CatPusic）

材料收到後，網友就按照設計圖的樣子進行切割安裝，為保障貓咪的舒適度，這款自制貓窩裏還配備了家居和家電。

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具體成品啥樣，得讓貓咪來幫忙驗收。咋說呢，有餐廳還有影音室…設施非常齊全。

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小貓滿不滿意我不知道，反正我挺滿意。

喵：要來住我的家嗎？（youtube@CatPusic）
貓咪們寫意地看電視~（youtube@CatPusic）

出來，讓我住

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【本文獲「貓與愛的世界」授權轉載，微信公眾號：catwithlove】

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