科學研究證實　對著貓咪做出這行為　能讓主子主動靠近關係更親密

貓咪常被認為冷漠、難以親近，但英國薩塞克斯大學的研究發現，人類其實可以透過「慢速眨眼」來與貓建立信任。這種表情與貓咪之間的「微笑」相似，當人類模仿這個行為時，不僅能讓貓咪回應，還能促使牠們主動靠近，展現更多親密行為。這項研究發表於《Scientific Reports》，為人類與貓的溝通提供了全新視角。



和咪眨眨眼，就能取得關係進展。（unsplash@eric-han）

研究團隊設計了兩項實驗，觀察貓咪對人類慢速眨眼的反應。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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第一項實驗中，飼主與自家貓咪進行慢速眨眼互動，結果發現當飼主緩慢地瞇起雙眼再輕輕閉上時，貓咪也會回應相同的動作，比起沒有互動的情況下，貓咪的反應更為熱絡。第二項實驗則讓陌生人對貓咪做相同的動作，結果顯示，不僅貓咪更容易回應慢速眨眼，還更願意靠近這些發出友善信號的人，甚至主動接觸他們的手。

這項研究進一步證明，貓咪其實能夠理解人類的非語言溝通，並且會根據人類的行為來決定是否親近對方。科學家認為，慢速眨眼可能是一種傳遞「我沒有敵意」的訊號，讓貓咪感到安全與放鬆。過去的研究也顯示，直視對貓來說可能是一種威脅行為，而慢速眨眼則能有效降低牠們的戒心，促進社交互動。

慢速眨眼傳遞「我沒有敵意」訊號

圖表顯示貓咪在「慢速眨眼」（黑色）與「中性無眼神接觸」（灰色）兩種情境下的反應頻率。結果顯示，貓咪在慢速眨眼情境下更常主動接近人類（p＝0.035），證實這種行為有助於與貓咪建立親密互動。（《科學報導》）

科學家建議，如果你想讓貓咪對你更有好感，可以試著放鬆表情，輕輕瞇起雙眼，再慢慢閉上幾秒鐘，看看貓咪是否會回應你。這不僅能增進與家中愛貓的關係，甚至對於陌生貓咪也可能有效。這項發現也可能應用於降低貓咪在陌生環境中的壓力，例如動物醫院或收容所，幫助提升貓咪的福祉與心理健康。

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這項研究顯示，貓咪對人類的情緒反應比我們過去認為的更高，牠們不僅能辨識人類的表情，還能與我們建立類似「對話」的互動方式。下一次見到貓咪時，不妨試試這個方法，也許牠就會對你眨眼回應，甚至主動靠近，讓彼此的關係更加親密！

相關發現刊登在《科學報導》。

參考論文：

The role of cat eye narrowing movements in cat–human communication Scientific Reports



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【本文獲「明日科學」授權轉載。】