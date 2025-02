科學研究證實　對著貓咪做出這行為　能讓主子主動靠近關係更親密

貓咪常被認為冷漠、難以親近,但英國薩塞克斯大學的研究發現,人類其實可以透過「慢速眨眼」來與貓建立信任。這種表情與貓咪之間的「微笑」相似,當人類模仿這個行為時,不僅能讓貓咪回應,還能促使牠們主動靠近,展現更多親密行為。這項研究發表於《Scientific Reports》,為人類與貓的溝通提供了全新視角。



和咪眨眨眼,就能取得關係進展。(unsplash@eric-han)

研究團隊設計了兩項實驗,觀察貓咪對人類慢速眨眼的反應。►毛孩子有IG了,來追蹤我們吧!

+ 11

第一項實驗中,飼主與自家貓咪進行慢速眨眼互動,結果發現當飼主緩慢地瞇起雙眼再輕輕閉上時,貓咪也會回應相同的動作,比起沒有互動的情況下,貓咪的反應更為熱絡。第二項實驗則讓陌生人對貓咪做相同的動作,結果顯示,不僅貓咪更容易回應慢速眨眼,還更願意靠近這些發出友善信號的人,甚至主動接觸他們的手。

這項研究進一步證明,貓咪其實能夠理解人類的非語言溝通,並且會根據人類的行為來決定是否親近對方。科學家認為,慢速眨眼可能是一種傳遞「我沒有敵意」的訊號,讓貓咪感到安全與放鬆。過去的研究也顯示,直視對貓來說可能是一種威脅行為,而慢速眨眼則能有效降低牠們的戒心,促進社交互動。

慢速眨眼傳遞「我沒有敵意」訊號

圖表顯示貓咪在「慢速眨眼」(黑色)與「中性無眼神接觸」(灰色)兩種情境下的反應頻率。結果顯示,貓咪在慢速眨眼情境下更常主動接近人類(p=0.035),證實這種行為有助於與貓咪建立親密互動。(《科學報導》)

科學家建議,如果你想讓貓咪對你更有好感,可以試著放鬆表情,輕輕瞇起雙眼,再慢慢閉上幾秒鐘,看看貓咪是否會回應你。這不僅能增進與家中愛貓的關係,甚至對於陌生貓咪也可能有效。這項發現也可能應用於降低貓咪在陌生環境中的壓力,例如動物醫院或收容所,幫助提升貓咪的福祉與心理健康。

延伸閱讀:肥貓拒絕愛的抱抱 痛苦掙扎秒摔地 爺爺心疼哀號:我的乖孫啊(點擊連結看全文)

+ 3

這項研究顯示,貓咪對人類的情緒反應比我們過去認為的更高,牠們不僅能辨識人類的表情,還能與我們建立類似「對話」的互動方式。下一次見到貓咪時,不妨試試這個方法,也許牠就會對你眨眼回應,甚至主動靠近,讓彼此的關係更加親密!

相關發現刊登在《科學報導》。

參考論文:

The role of cat eye narrowing movements in cat–human communication Scientific Reports



延伸閱讀:當橘貓遇上按摩槍時 接觸瞬間徹底淪陷 反應讓網民融化:牠醉了(點擊連結看全文)

+ 3

【本文獲「明日科學」授權轉載。】