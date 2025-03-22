調皮小咪闖禍碰翻調料瓶　正想責罵時見主子驚魂未定：抱緊處理

網友@hotanyan 聽到一聲巨響，趕快出來看。



結果發現是小貓跑酷的時候不小心碰到了調料瓶，導致調料撒了一桌子。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

桌子上的食物調料被貓咪打翻了。（x@hotanyan）

按理說這樣的搗蛋鬼應該被主人小罵一頓，可牠看起來卻比誰都害怕，驚魂未定的縮在爸爸的懷裏。

搞得網友也很心疼：

「牠肯定不是故意的，看起來也被嚇夠嗆。」

貓咪驚魂未定，要抱緊處理！（x@hotanyan）

於是趕快過去安慰，希望小貓能夠平息心情。

不過半分鐘，咪立刻就恢復了平靜！

貓咪是上帝，從不出錯呢！要錯，便一定是奴才的錯！

+ 10

爸爸也趁機訓話，希望小貓咪以後不要這麼橫衝直撞的。

延伸閱讀：帶狗散步時小貓突然亂入 更跳到狗狗身上：這汪星人是我的手下（點擊連結看全文）

+ 17

可是小貓不聽，還罵咧咧反駁…

那一刻網友都不確定了：「剛剛牠那麼可憐不會是裝的吧？」

emmm…你猜呢？

延伸閱讀：從兇猛流浪貓變愛撒嬌小糰子 1場車禍結下不解緣：反差也太大了（點擊連結看全文）

+ 17

【本文獲「貓與愛的世界」授權轉載，微信公眾號：catwithlove】