調皮小咪闖禍碰翻調料瓶 正想責罵時見主子驚魂未定：抱緊處理
撰文：貓與愛的世界
出版：更新：
網友@hotanyan 聽到一聲巨響，趕快出來看。
結果發現是小貓跑酷的時候不小心碰到了調料瓶，導致調料撒了一桌子。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
按理說這樣的搗蛋鬼應該被主人小罵一頓，可牠看起來卻比誰都害怕，驚魂未定的縮在爸爸的懷裏。
搞得網友也很心疼：
「牠肯定不是故意的，看起來也被嚇夠嗆。」
於是趕快過去安慰，希望小貓能夠平息心情。
不過半分鐘，咪立刻就恢復了平靜！
貓咪是上帝，從不出錯呢！要錯，便一定是奴才的錯！
+10
爸爸也趁機訓話，希望小貓咪以後不要這麼橫衝直撞的。
延伸閱讀：帶狗散步時小貓突然亂入 更跳到狗狗身上：這汪星人是我的手下（點擊連結看全文）
+17
可是小貓不聽，還罵咧咧反駁…
那一刻網友都不確定了：「剛剛牠那麼可憐不會是裝的吧？」
emmm…你猜呢？
延伸閱讀：從兇猛流浪貓變愛撒嬌小糰子 1場車禍結下不解緣：反差也太大了（點擊連結看全文）
+17
貓咪搭飛機遭拒 主人竟將牠原地拋棄 290萬網民怒了：不配擁有貓奴為主子自製超豪華貓屋 家居電器樣樣齊 網民羨慕：讓我住貓奴用冰水護膚卻遭主子伏擊 爆笑復仇計劃1秒展開：快報警救人停車場驚見超大購物袋 內藏6隻高價品種貓 義工急尋有心人收養愛貓離世3周後便遇上神似小貓 是巧合還是命運？感激牠們選擇我貓咪從繁殖場噩夢到溫暖家園 最終被愛包圍離去 貓奴盼有這改變
【本文獲「貓與愛的世界」授權轉載，微信公眾號：catwithlove】