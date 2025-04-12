洛威拿犬聽到媽媽提到1關鍵詞 瞬間變臉超興奮 汪：趕快出門呀
撰文：狗與愛的世界
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網友家養了只名叫「Gainz」的洛威拿犬，聰明的牠對玩具球有着狂熱的喜愛。
這天，網友想惡搞一下Gainz，假裝打電話約其他狗主人出門。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
戲弄一下狗狗，說出這個字後，狗狗表情變得不一樣！
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當這隻大狗狗聽見可以玩球球並且狗狗朋友「Harley」也會到場後，立刻開心地狂舔主人的臉，迫不及待的想要出門。
但網友卻還是不為所動，繼續拿着遙控器假裝打電話，在Gainz面前演戲。
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當然，之後網友也信守了承諾，帶着Gainz去公園玩了個痛快。
許多人看到後紛紛評論：
「牠的臉說明了一切。」
「這隻狗的英文比我還好哈哈哈哈！」
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