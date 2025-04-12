洛威拿犬聽到媽媽提到1關鍵詞　瞬間變臉超興奮　汪：趕快出門呀

網友家養了只名叫「Gainz」的洛威拿犬，聰明的牠對玩具球有着狂熱的喜愛。



這天，網友想惡搞一下Gainz，假裝打電話約其他狗主人出門。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

在狗狗Gainz面前提到Ball（tiktok@gainz_thegoodboy）

戲弄一下狗狗，說出這個字後，狗狗表情變得不一樣！

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當這隻大狗狗聽見可以玩球球並且狗狗朋友「Harley」也會到場後，立刻開心地狂舔主人的臉，迫不及待的想要出門。

但網友卻還是不為所動，繼續拿着遙控器假裝打電話，在Gainz面前演戲。

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當然，之後網友也信守了承諾，帶着Gainz去公園玩了個痛快。

去公園玩個痛快。（tiktok@gainz_thegoodboy）

許多人看到後紛紛評論：

「牠的臉說明了一切。」

「這隻狗的英文比我還好哈哈哈哈！」



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