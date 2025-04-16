惡霸犬因1理由 不理媽媽阻撓堅持將排水管拆掉帶回家：錯怪它了
撰文：狗與愛的世界
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英國韋克菲爾德一網友家養了只惡霸犬，名叫「阿爾伯特」（Albert）。
阿爾伯特不滿下雨天，認為排水管是製造雨水的罪魁禍首，於是，牠立馬跑到了院子裏，並開始努力地將水管叼回家，想要避免牠們繼續做怪。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
這可愛的舉動也是讓網友忍不住大笑出聲，覺得十分有趣。
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可以看到，阿爾伯特冒雨從院子裏小跑回家，嘴裏還咬着一根比自己還長的排水管。
進門後的牠立刻直衝狗窩，試圖將這個導致天氣變差的罪魁禍首藏起來。
許多人看到後，也是對牠的認真精神表示了敬佩：
「阿爾伯特很認真地對待工作。」
「掌控狀況的狗子。」
「牠一定能解決問題，再多給一點時間。」
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