乳牛貓闖入民宅被誤認　好心鄰居擺烏龍　真主子流浪9天沒人找

撰文：聯合新聞網
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做飼主的人請認明自己家的貓。一名女網友日前發現住家被一隻流浪乳牛貓闖入，因為看著眼熟想說是隔壁鄰居A養的貓，就把貓咪送回去，豈料9天候另一名鄰居的家裡又被一隻乳牛貓闖空門，女網友這才發現原來送還給鄰居A的乳牛貓是外面的流浪貓，而在另一位鄰居家出現的乳牛貓才是鄰居A自己家養的原住民貓，擺了個超大烏龍。

大陸一名女網友「大瑩w」日前遇上一件超級離譜的事，差點害鄰居家的貓咪變成真正的流浪貓。原因是女網友住家樓下在九天前闖進一隻流浪乳牛貓，模樣看起來十分眼熟，她誤認成是隔壁鄰居A走失的貓咪，好心將牠送回主人家，鄰居檢查貓咪身上傷口後也沒發現異狀，就這樣接受了這隻乳牛貓。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

鄰居一直養的貓咪（微博＠大瑩）
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直到九天後，樓上另一名鄰居B驚見房內遭貓咪大肆破壞，家具被啃爛，甚至還在床上留下排泄物，緊急請有抓貓經驗的女網友前去幫忙抓，沒想到發現這隻流浪貓竟然又是乳牛貓，讓人非常傻眼。

女網友見狀不禁直呼怎麼又是乳牛貓，前幾天不是才剛送走一隻怎麼又跑出來，但當原PO再度將貓咪送回鄰居A家時，尷尬的事發生了，因為鄰居A家中已經有一隻乳牛貓在家，兩隻貓咪面面相覷，現場瞬間陷入混亂後才揭開驚人真相。

與流浪貓的邂逅全是命運安排　這天只是想走捷徑　沒想到遇到牠送貨員常餵養的流浪貓失蹤多日　以為牠去了喵星　真相暖到哭出來

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原來原PO在9天前送回去給鄰居A的乳牛貓根本不是鄰居家的貓，而是一隻普通的流浪貓，鄰居A家裡的原住民乳牛貓則慘被關在樓上9天，靠著偷吃廚房垃圾勉強度日。

這起荒唐的貓咪失蹤事件在網路上吸引超過萬人熱議，網友留言表示

「這是什麼離譜的劇情，根本貓咪版真假公主」、
「可憐的真乳牛貓被困9天，只能吃垃圾度日...」、
「鄰居突然多了一隻貓也沒發現，真的太粗心了」、
「這是不是史上最扯的貓咪失蹤案」

延伸閱讀：失蹤15年貓咪重返主人懷抱　完成最後使命後牠帶著滿滿的愛離世（點擊連結看全文）

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婚禮上的甜蜜插曲　新娘子婚後第一件事　回到現場救起4隻小貓咪與流浪貓的邂逅全是命運安排　這天只是想走捷徑　沒想到遇到牠貓奴家中突然多了一隻拖鞋　主子完美偽裝差點就踩到：看來最保暖有人在路邊長椅遺下外套？走近一看才知是暖心事：小貓睡得很香貓咪搭飛機遭拒　主人竟將牠原地拋棄　290萬網民怒了：不配擁有停車場驚見超大購物袋　內藏6隻高價品種貓　義工急尋有心人收養

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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