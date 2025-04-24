兔兔拔蘿蔔被主人狂塞回洞快要氣炸　秒出終極絕招反擊笑翻全網

許多毛孩都喜歡跟主人玩遊戲，玩到翻臉可就不妙了。一名飼主和家裡的寵物兔兔上演拔蘿蔔大戰，兔兔剛拔出蘿蔔時，主人立刻拿起蘿蔔又塞回洞裡，反反覆覆好幾回合兔寶終於不忍了，結局讓網友笑翻。



從《中國日報》分享的影片可以看到，該名飼主幫家中的兔子買了拔蘿蔔的填充玩具，兔寶也相當買單非常喜歡在上面玩。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

寵物兔剛拔出蘿蔔，主人又立刻把它塞回去，讓兔寶相當崩潰。（微博）

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不過這時飼主卻把手伸到兔兔的面前，把牠拔出來的蘿蔔又塞回洞裡，兔子見狀也把同個洞裡的蘿蔔再次拔出來，你來我往誰也不讓誰，戰況一度相當膠著。

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兔寶最後似乎意識到自己不可能繼續陪主人浪費力氣，拔出蘿蔔後竟然急到直接把自己的頭塞進洞裡，讓主人完全找不到空隙插入，暫時拿下這一回合的勝利，彷彿在心裡吶喊「再來啊 看你怎麼塞～」神來一筆讓網友們看了目瞪口呆。

影片下方吸引上千名網友留言，紛紛笑說

「都氣成這樣了都沒捨得咬人一口」

「這脾氣不錯了」

「兔兔那麼可愛，為什麼要氣兔兔」

「節奏感太強」

「崩潰的是你吧。你輸了」



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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】