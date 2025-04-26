迷你臘腸犬走失500天　目擊不斷難抓捕　飼主動保全力誘捕盼重聚

澳洲一隻名叫瓦萊麗（Valerie）的迷你臘腸犬，在2023年時和主人一同前往袋鼠島上露營。沒想到從沒離開過主人身邊的瓦萊麗，竟然在這時突然衝出圍欄，至今已失聯超過500天。儘管有數個目擊者見到瓦萊麗的身影，但始終難以抓到牠。



根據《衛報》報導，飼主喬治亞（Georgia Gardner）於2023年11月時帶著愛犬去到袋鼠島旅遊，卻因為不明原因突然衝出露營區圍欄從此消失。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

迷你臘腸犬（Valerie）走失後，其實不斷有人目睹牠的身影，但沒法抓著牠。（facebook@Georgia Gardner）

當時飼主在當地人的協助下連續尋找了一個星期，遲遲沒有找到愛犬的身影。直到最近幾個月，又有許多人目睹瓦萊麗戴著粉紅色項圈的身影，再次讓飼主重新燃起希望。

報導指出，瓦萊麗最近一次被目擊是在距離失蹤地點約15公里遠的地方，目前確定瓦萊麗還活著，但因為牠一發現陌生人或車輛就會迅速躲開，始終沒有辦法捉到瓦萊麗。

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飼主表示瓦萊麗的體重只有僅僅不到4公斤，在這次失蹤以前幾乎沒有離開過自己的身邊，而且瓦萊麗並不是一隻喜歡外出的狗狗，對於瓦萊麗能夠獨自在野外存活長達16個月，就連主人也表示相當難以置信，稱牠根本就像是一隻小公主。

希望狗狗早日能與主人重聚（facebook@Georgia Gardner）

如今當地動保組織Kangala Wildlife Rescue（KWR）正協助瓦萊麗的主人展開一連串的誘捕行動，KWR對此表示瓦萊麗只是一隻小狗，加上範圍相當大，想抓到牠並不容易。KWR透露想抓到瓦萊麗得靠一點運氣，同時希望有更多目擊者提供情報。

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