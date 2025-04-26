養金魚新手必知　4大品系區分與水質要點　每日餵食幾次最好？

金魚是室內觀賞魚中比較常見的飼養品種，因為價格適中且觀賞價值很高受到人們歡迎。但真正要把金魚養好，讓他們色澤鮮豔、生長發育良好，抗病能力強及特徵明顯可不是一件簡單的事情哦，那麼金魚怎麼養？



小編整理了金魚的飼養方法，大家可以作為參考。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

金魚的飼養方法

想養好金魚？從品系辨識到水溫、餵食的實用養殖技巧（波奇網提供）

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金魚分為四大品系：草種金魚、蛋種金魚、文種金魚及龍種金魚。草種金魚是金魚的原始種類，形似鯽魚，體型呈紡錘形。顏色豔麗、體質強健性格活潑。蛋種金魚體型較短肥碩，形似鵝蛋，沒有背鰭，牠們眼球並不突出，體長在10-15厘米。文種金魚體型圓魚鰭長，氣質雍容華貴。龍種金魚和文種金魚比較像，區別在於龍種金魚眼睛外凸膨大。牠們顏色繁多，環境適應力強。

在飼養時需要注意：水溫方面、金魚是變溫動物，對水溫並不挑剔，在0-38攝氏度的水溫中都能生存。但是不可以讓水溫聚變，溫度急劇升高或下降5攝氏度左右，金魚產生應激反應會危及到生命。金魚最適宜的生長溫度在20-28攝氏度。

想養好金魚？從品系辨識到水溫、餵食的實用養殖技巧（波奇網提供）

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水質方面、養金魚水PH值最好控制在7.5-8.5左右，不可以直接用自來水。自來水中含有氯，氯有極強的氧化性，對金魚鰓有很大傷害，此外對於魚體表面粘液產生損害。家中的自來水需要晾曬2-3天去除氯氣後再為金魚換水。金魚喜歡老水，換水時需要留一部分老水，將魚缸底部污物及老水抽出1/3，換上晾曬好的自來水，應該沿着魚缸壁緩緩倒入，不要嚇到魚兒。

餵食方面、金魚每天最好餵食1-2次，每次餵食5-10分鐘內吃完為宜。金魚喜歡吃的東西包括：紅蟲、水蚤、水蚯蚓、豐年蝦、人工飼料等等。

想養好金魚？從品系辨識到水溫、餵食的實用養殖技巧（波奇網提供）

以上介紹的金魚的飼養方法，這樣養金魚牠們會更加健康哦。

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