金毛犬化身成貓咪最愛暖爐　1位置更是牠必窩地盤：一起入眠真香

網友@golden_bisuke 家的大金毛名叫「比助」，今年4歲了。



最近，天氣越來越冷，家裏的貓咪們睡覺時都喜歡找個溫暖的地方，而比助的身體就成為了最好的選擇。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

（x@golden_bisuke）

+ 11

只見比助側躺在牀上，小黑貓看到後，立馬伸了個懶腰走了過去。小貓找了個舒服的位置躺下，很快就變成了一小團黑色。

延伸閱讀：金毛媽媽產後憂鬱無心照顧11隻狗B 貓咪母愛大爆發：都由我照顧（點擊連結看全文）

+ 9

而此時的比助呢，雖然躺着，但顯然也感覺到了身邊多出的小小重量，不過溫柔的牠似乎並不介意自己被貓咪當成暖爐，而是選擇乖乖躺着當枕頭。

網友表示，對於充當貓咪的專屬暖爐，比助可以說是經驗豐富，除了小黑貓外，家裏的另一隻長毛三花也經常前來光顧。

看到貓咪已入睡，金毛會放慢動作上床。（x@golden_bisuke）

而比助對貓咪們也很溫柔，若是牀上有貓正在熟睡，牠還會放慢動作避免吵醒對方。

能睡在一起真快樂~（x@golden_bisuke）

簡直太可愛了！

延伸閱讀：拉布拉多犬越長越胖 最愛鞋櫃也承受不住這重磅甜蜜：倒下了（點擊連結看全文）

+ 2

【本文獲「狗與愛的世界」授權轉載，微信公眾號：gouminwang】