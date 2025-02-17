金毛犬化身成貓咪最愛暖爐 1位置更是牠必窩地盤：一起入眠真香
撰文：狗與愛的世界
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網友@golden_bisuke 家的大金毛名叫「比助」，今年4歲了。
最近，天氣越來越冷，家裏的貓咪們睡覺時都喜歡找個溫暖的地方，而比助的身體就成為了最好的選擇。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
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只見比助側躺在牀上，小黑貓看到後，立馬伸了個懶腰走了過去。小貓找了個舒服的位置躺下，很快就變成了一小團黑色。
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而此時的比助呢，雖然躺着，但顯然也感覺到了身邊多出的小小重量，不過溫柔的牠似乎並不介意自己被貓咪當成暖爐，而是選擇乖乖躺着當枕頭。
網友表示，對於充當貓咪的專屬暖爐，比助可以說是經驗豐富，除了小黑貓外，家裏的另一隻長毛三花也經常前來光顧。
而比助對貓咪們也很溫柔，若是牀上有貓正在熟睡，牠還會放慢動作避免吵醒對方。
簡直太可愛了！
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