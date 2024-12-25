金毛犬突然叼起日託中心職員手 引領到這位置才放口 原因很有愛
撰文：狗與愛的世界
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故事發生在美國加州的一所狗狗日託中心。
這天，金毛「希歐」突然輕輕的叼起了工作人員的手腕，並領着對方往屋內走去。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
起初，工作人員還不知道希歐的意思，邊走邊問：「我們要去哪裏？」直到...
原來金毛這樣做，是為了牠的好姐姐：
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原來，是希歐的狗姐姐「米亞」一直躲在角落裏。而貼心的弟弟在發現後，為了讓工作人員可以多給姐姐一點關注，因此才會特地把人帶來這裏。
工作人員在明白了一切後，也很快的實現了希歐的願望，給了米亞很多的摸摸。
天啊，這是什麼神仙姐弟情，好暖啊！
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