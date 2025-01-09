為小金毛慶祝生日特意送上定製蛋糕　下秒瘋狂開咬網民笑了：殘忍

網友家養了只小金毛，特別可愛。



不久前，狗子迎來了自己的1歲生日，網友為了給孩子慶祝，特地按照它小時候的樣子定製了一個蛋糕。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

狗子可愛，蛋糕也可愛，全家人都沉浸在了這份喜悦中無法自拔。

轉眼間，小金毛已1歲了。（狗與愛的世界提供）

狗子呢，看起來也是特別開心，止不住的咧着大嘴傻笑，似乎是知道這一切都是為自己準備的。

小金毛把蛋糕吃掉，只用了兩口！

+ 3

而當拍完照片，網友説可以開動後，狗子立馬就迫不及待的一口吞掉了蛋糕！

吃完後，小傢伙心滿意足極了，扭着屁股直接離開了現場...

延伸閱讀：金毛尋回犬趁家中沒人時有大膽舉動被揭露 網民一致認為：貓教的（點擊連結看全文）

+ 6

評論區：

「我都驚了！這麼好看的蛋糕！」

「算了算了，孩子高興了就行。」

「到時候也要給我家狗子弄一個。」



延伸閱讀：13歲老狗走不動被拋棄 為牠穿上吊帶後再次站起來：愛能改變一切（點擊連結看全文）

+ 3

【本文獲「狗與愛的世界」授權轉載，微信公眾號：gouminwang】