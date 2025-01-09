為小金毛慶祝生日特意送上定製蛋糕 下秒瘋狂開咬網民笑了：殘忍
撰文：狗與愛的世界
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網友家養了只小金毛，特別可愛。
不久前，狗子迎來了自己的1歲生日，網友為了給孩子慶祝，特地按照它小時候的樣子定製了一個蛋糕。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
狗子可愛，蛋糕也可愛，全家人都沉浸在了這份喜悦中無法自拔。
狗子呢，看起來也是特別開心，止不住的咧着大嘴傻笑，似乎是知道這一切都是為自己準備的。
小金毛把蛋糕吃掉，只用了兩口！
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而當拍完照片，網友説可以開動後，狗子立馬就迫不及待的一口吞掉了蛋糕！
吃完後，小傢伙心滿意足極了，扭着屁股直接離開了現場...
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評論區：
「我都驚了！這麼好看的蛋糕！」
「算了算了，孩子高興了就行。」
「到時候也要給我家狗子弄一個。」
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