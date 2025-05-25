英短滅蚊神技瘋傳　假動作後一掌解決　網民驚呼：能聘請牠嗎？

一隻英國短毛貓擁有不少人都羨慕的拿手本領，那就是牠竟然可以精準殺死停在牆壁上的蚊子，還懂得做出假動作誘騙蚊子後再用力巴下去，短短不到十秒的直擊影片在網路上瘋傳，不少網友驚呼「可以付錢請牠幫我打蚊子嗎」。



近日一段短片在網路上瘋傳，一名飼主拍下自己家裡養的丁香色英國短毛貓的絕活，這隻貓咪竟然有令人意外的專長，那就是可以精準的殺掉停在牆壁上的蚊子，且從沒失手過。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

一隻英國短毛貓展示出令不少人都羨慕的拿手本領。（微博）

喵：天下武功唯快不破！

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只見影片中的英國短毛貓不動聲色的接近牆壁上停留的蚊子，緩慢伸出貓掌悄悄靠近，等到快要接觸到蚊子身體的瞬間做出假動作，輕輕往上一撇之後再用力按下去，分秒不差的把蚊子擊落，高超的技巧讓飼主都看呆了。

喵：個個讚我叻！（unsplash@frederic-christian）（示意圖）

影片在網路上吸引超過百萬人觀看，不少網友驚呼養到這隻貓十分值得，留言表示

「這是我見過最讓人生火的勸養貓影片」、

「夏天快到了，蚊子肆虐的家裡都需要養貓」、

「貓咪真的成精了，不但會抓老鼠還會打蚊子」、

「這隻英短是打蚊子專家，牠居然懂得小動作誘騙蚊子再一掌拍落，太神了比人類還會打蚊子」。



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