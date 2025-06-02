哥基犬對爸媽有差別待遇　笑臉盈盈與痛苦面具惹網民笑翻：很偏心

小時候常常會被問「你比較喜歡爸爸還是媽媽呢？」。



但你知道嗎，其實根本不需要開口回答，表情直接就寫在臉上了！►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

網友@_hinataaaaaaa 家的哥基犬「日向」就是如此，每次爸爸抱和媽媽抱時，臉上的表情簡直天差地別。

在媽媽懷裏笑臉盈盈；

汪：最愛媽媽了~（x@_hinataaaaaaa）

點擊圖片放大看清楚，開心的哥基犬日向生活日常：

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在爸爸懷裏苦大仇深...

汪：爸爸別抱著我了~快放手！（x@_hinataaaaaaa）

這偏心程度應該很明顯了吧！ ！ ！ ！

許多人看到後紛紛評論：

「被爸爸抱的時候有一股心酸感。」

「因為牠是男生，所以才比較喜歡媽媽嗎？」

「完全看得出來，家裏的地位誰比較高。」

「看着媽媽的眼神閃閃發光。」

「我以前養的狗也是這樣，對爸爸和對媽媽差很多。」



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