怕人流浪芝娃娃突然闖進家救助 好心女子沒法收留但作出最好安排
撰文：狗與愛的世界
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這天，網友@madison19451 前往自家雞舍拿取雞蛋時，突然發現了一隻芝娃娃蜷縮在地上。
她一眼就認出了這是附近的流浪狗，可每當有好心人想出手相助時，這隻狗狗都會自己躲開，甚至還會消失一陣子。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
雖然網友怎麼也沒想到牠竟然會出現在自家雞舍取暖，但還是趕緊將狗狗抱進了屋裏。
替狗狗洗澡並給予食物，更替牠找到新家！
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網友為這隻芝娃娃取名為「Livy」。小傢伙又害怕又冷，身體不停的發抖，狼吞虎嚥的就吃完了所有東西，想必一定是餓了很久。
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一開始，Livy對洗澡非常抗拒，但牠好像是知道自己正在被幫助一樣，並沒有掙扎很久，乖乖地讓網友幫自己打理了乾淨。
由於網友本身已經養了一隻狗狗，再加上工作繁忙，實在沒辦法再負擔一隻狗狗，於是，便為Livy精心挑選了一個新的收養家庭。
我想，小傢伙未來一定會很快樂吧～
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