為15歲拉布拉多犬裝透明專屬電梯 解決上下樓梯問題：滿滿都是愛
撰文：狗與愛的世界
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隨着年齡的增長，狗子的行動也會變得越來越不便，如果不想讓它們頻繁上下樓傷身體，不妨看看下面這位網友的做法～
網友@loganmend624 家的拉布拉多「Jackson」已經15歲了。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
每天，它都會坐在圓柱筒狀的透明電梯裏，不需要爬樓梯，就能輕鬆上到2樓或下到1樓。
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網友表示，Jackson是自己父母養的狗狗，患有髖關節發育不良等問題，因此坐電梯會比爬樓梯來得更好一些。
該說不說，這個做法真的很不錯，就是普通人模仿起來會有點困難哈哈哈！
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