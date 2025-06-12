為15歲拉布拉多犬裝透明專屬電梯　解決上下樓梯問題：滿滿都是愛

隨着年齡的增長，狗子的行動也會變得越來越不便，如果不想讓它們頻繁上下樓傷身體，不妨看看下面這位網友的做法～



網友@loganmend624 家的拉布拉多「Jackson」已經15歲了。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

每天，它都會坐在圓柱筒狀的透明電梯裏，不需要爬樓梯，就能輕鬆上到2樓或下到1樓。

15歲已經是老狗，上下樓梯顯得很吃力。（tiktok@loganmend624）

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網友表示，Jackson是自己父母養的狗狗，患有髖關節發育不良等問題，因此坐電梯會比爬樓梯來得更好一些。

狗狗上來找朋友了~（tiktok@loganmend624）

該說不說，這個做法真的很不錯，就是普通人模仿起來會有點困難哈哈哈！

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【本文獲「狗與愛的世界」授權轉載，微信公眾號：gouminwang】