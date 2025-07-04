騎行比賽後公園中遇上流浪小黑貓 女子載牠找新家 結局圓滿暖心
撰文：貓與愛的世界
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幾周前，外國小姐姐@莎拉（Sarah）參加了一場騎行比賽，比賽結束後，她騎着自行車在公園裏溜達，然後就發現了一隻小黑貓。起初她以為這隻貓是誰家走失的，就四處打聽了一番，卻無人認領。
公園管理員注意到後，告訴她說：
「貓應該是流浪貓，經常有人把不想要的寵物丟在附近。」
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莎拉很心碎，她覺得這麼大的小貓如果沒有家人照顧，很難生存，但她自己還住在麵包車裏，實在沒有養貓的條件。
於是，莎拉決定帶着小貓，現場幫牠找領養。
她把貓貓放在上衣縫隙裏，帶着貓在公園騎行，碰到一個人就問他要不要養貓，這隻小貓很可愛。
小傢伙也特別配合，整個過程都不吵鬧。
好心的莎拉搭著聽話乖巧的小貓找領養（saraharant@Instagram）
功夫不負有心人，莎拉雖然沒能幫小貓找到一個家，但幫牠找到了一個寄養家庭。
更幸運的是，貓的養父母帶牠回家沒多久，發現這小貓性格超好，就把牠徹底收養了，成為了咪永遠的鏟屎官~
大圓滿結局~
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