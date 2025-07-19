養狗竟改變生活節奏與價值觀？4大差異對比　作息、穿著全都變

「有養狗的生活」和「沒有狗的生活」，到底差在哪？日本資深飼主Sarang，從小就和狗狗一起生活，其中只有一年短暫體驗過沒有愛犬陪伴的日子。也正是那一年，讓他深刻體會到，狗狗的存在，真的會徹底改變一個人的生活節奏、心情，甚至是價值觀。



如果你也正猶豫是否養狗，可以參考他分享的4個生活面向對比，看看養狗和沒養狗的日子，究竟有什麼不同。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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1. 起床時間

沒養狗的話，週末可以一路睡到中午，甚至一整天都宅在家耍廢追劇，非常自由。硬要說缺點的話，就是晚上很容易熬夜晚睡，週一要早起上班時會很痛苦。

養狗之後，休假日也必須準時起床，因為狗狗會來催促你出門散步，幾乎沒有睡懶覺的機會。但好處是作息從此變得超級規律，每天早睡早起，精神也跟著變好！

2. 穿衣風格

當飼主之後，因為每天都要出門遛狗，會開始穿一些不容易沾毛、方便走動、耐洗的衣服。困擾就是服裝開銷變多了，像是夏天一出門全身都是汗，衣服得天天洗，要多買幾套替換才夠穿。這種改變其實也有好處，像是會漸漸根據不同場合穿不同衣服，反而能更快切換心情，比如「這是散步裝」、「這是約會裝」，分類會變得更明確。

至於沒養狗的日子，穿搭自由度超高，可以盡情打扮，穿迷你裙、長大衣、華麗的飾品，時尚感滿滿。

3. 活動量

養狗的生活，無論多懶、多累、天氣多爛，還是得出門遛狗。好處是自然養成運動習慣，體重也更穩定了，連健康檢查的數據都變得超漂亮。但缺點是有時候生病發燒，還是得硬著頭皮帶狗出去走一圈，很難好好待在家休息。

而沒養狗的日子，雖然偶爾會想運動，但常常只是「想想」而已，下班後只想攤在沙發上耍廢，連出門的動力都沒有。

4. 電費

夏天為了防止狗狗中暑，有狗的家庭幾乎24小時都得開著冷氣，必須確保牠們待在舒適的環境裡。但這樣一來，電費自然跟著翻倍，收到夏季帳單常常讓人倒抽一口氣，只能從其他地方想辦法節流。

如果沒養狗，出門前一定會把冷氣關掉，能省則省。

有狗的生活和沒狗的生活，各有優點與不便。但Sarang坦言，即使知道有些地方會比較辛苦，他還是會選擇繼續和狗一起生活，因為狗狗帶來的幸福與愛，遠遠超過那些麻煩與辛苦。那麼，你呢？你會選擇有狗狗陪伴的生活？還是偏好享受一個人的自由呢？

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】