愛犬美容院出來後面目全非　回家後仍超不爽　網笑：靈魂也被剪了

美國一隻狗狗在剪毛後「面目全非」，就連主人看了也超傻眼，意外成了網紅迷因。來自印第安那州的梅迪（Maddie Hilaski）日前將她4歲的卡瓦波犬「路易」（Louie）送往寵物美容院進行例行修剪，沒想到再日常不過的行程卻讓狗狗氣到不行。



根據《Newsweek》報導，當天美容店由一位新美容師接待，對方僅簡單詢問「照之前那樣剪嗎？」梅迪點頭離開後，就留下「路易」一人獨自面對這一切。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

點擊圖片放大看，狗狗路易剪毛前後的對比相片👇👇👇

後來梅迪交由男友負責接狗狗，不料他傳來第一句話就是「牠（路易）現在看起來很不爽。」原本梅迪聽了並沒有想太多，直到親眼見到狗狗後當場傻眼。原本毛茸茸的可愛外型不見了，取而代之的是幾乎剃光的「清爽寸頭」，只剩耳朵和尾巴還有些許毛髮。搭配「路易」眼神死、坐姿低落的模樣，形成強烈反差。

梅迪忍不住拍下「災後現場」並上傳至TikTok（@maddiehilaski），影片迅速爆紅，短短幾天吸引超過2700萬次觀看與數百萬人按讚。不少網友笑稱「牠的毛和靈魂一起被剪掉了」，甚至微軟官方帳號也留言「404錯誤：找不到原狗。」

雖然毛孩一度情緒低落，但在玩具與零食的安慰後，「路易」終於重拾笑容。梅迪也幽默地表示，

如果要說這次剪壞有什麼好處，就是逗樂了所有人吧！

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