貓鼻等於人臉辨識？科學家揭開喵星人氣味ID系統　左右鼻分工不同

你以為貓咪只用「眼神死」和喵喵叫和你互動嗎？最新發表於《PLoS ONE》的日本東京農業大學研究團隊告訴你，貓咪的「認人」超能力，關鍵其實藏在鼻子裡！



研究團隊找來三十隻家貓，分別給牠們聞主人的體味棉棒（別擔心，來源非常「天然」——腋下、耳後和腳趾間），以及陌生人的體味，還有沒有味道的空棉棒當對照。結果超有趣：貓咪面對陌生味道的棉棒時，總是停留時間最長，表現出濃濃的「八卦」本性；聞到主人的味道則淡定多了，看來，主人的氣味早就是牠生活中的安心背景音。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

貓鼻聞氣味（Samantha Hare@Unsplash）

更令人驚喜的是，貓咪的左右鼻孔也「分工」不同——一開始遇到新氣味時偏愛用右鼻孔偵查，隨著熟悉後則改用左鼻孔，這種「鼻孔輪班」的現象，在狗、魚、鳥身上也有記錄，被認為和大腦左右半球分工處理新舊資訊有關。說不定你家貓主子正用高超的腦內運算「記錄」你的專屬味道呢！

新氣味偏愛用右鼻子，熟悉後改左鼻

兩張照片展現了貓咪在進行嗅覺辨識實驗時的行為。（《PLoS ONE》）

圖 a：貓咪低頭仔細聞著實驗人員準備的氣味樣本管（A、B、C），以左、右鼻孔輪流偵測氣味，頭部還會側傾，彷彿在細細品味「這個味道是哪個人？」。

圖 b：貓咪嗅聞後，會用剛剛用來聞的那側臉頰去摩擦樣本管，這種「蹭臉」標記行為，反映貓咪用氣味來探索並進行領域標記。

此外，研究還請飼主填寫問卷調查，分析貓咪性格與嗅聞行為的關聯。結果發現，神經質的公貓會不斷重複嗅聞每支棉棒，好像在「反覆確認案情」，而個性隨和的公貓則淡定瀟灑；母貓則不論性格如何，聞棉棒時都很「自持」，風格完全不同。

不過，這項實驗也有「貓奴」心中的最大疑問——貓到底能不能只靠氣味，精確「認出」每個主人？答案暫時還不明朗。現階段科學家只能肯定，貓能分辨熟悉與陌生人的體味，還會在嗅聞後出現標記行為（摩擦蹭頭），推測「聞完再標記」可能是探索、領地行為的前奏。

總之，下次你回家看到貓主子湊過來聞你一身汗，別誤會牠嫌你臭——這可是牠用「鼻子社交」和愛你的方式！

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