狗狗竟發出呼嚕聲？與6貓朝夕相處被同化　學貓咪這舉動超可愛

當貓感到放鬆或開心時，會發出呼嚕聲，但你知道，狗發出呼嚕聲代表什麼意思嗎？



不久前，外國一網友收養了一隻名叫「溫斯頓」（Winston）的狗狗，不過在此之前，她已經養了6隻貓了，因此，狗狗的加入算是綠葉中的一朵紅花。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

而當溫斯頓和貓貓相處越來越和諧後，牠便也不知不覺被感染，開始出現了貓貓的行為反應！

這天，當主人撫摸溫斯頓時，牠因為開心和舒服，竟然和貓一樣發出了呼嚕聲，並且聲音十分宏亮明顯，聽起來就像人類睡覺在打呼一般。

果然，跟誰長大的就像誰哈哈哈！

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