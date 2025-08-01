哈士奇姐妹不知要打針 還露出傻白甜微笑 抵醫院時反應笑噴
撰文：狗與愛的世界
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網友家養了兩隻哈士奇，分別是「Sylvia」和「Chanter」。
在帶牠們去打疫苗的前一天，網友拍下了兩隻狗狗笑得天真無邪的模樣。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
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而到了當天，網友帶着狗狗們抵達醫院排隊等待打針時，兩個小傢伙就好像突然意識到了什麼。
牠們瞬間露出躊躇不安的表情，雖然乖乖等待，但身體卻很誠實，面向門外望着遠方，看起來就很想回家哈哈哈！
這變臉速度，也太好笑了吧！
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