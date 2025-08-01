哈士奇姐妹不知要打針　還露出傻白甜微笑　抵醫院時反應笑噴

網友家養了兩隻哈士奇，分別是「Sylvia」和「Chanter」。



在帶牠們去打疫苗的前一天，網友拍下了兩隻狗狗笑得天真無邪的模樣。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

+ 6

而到了當天，網友帶着狗狗們抵達醫院排隊等待打針時，兩個小傢伙就好像突然意識到了什麼。

牠們瞬間露出躊躇不安的表情，雖然乖乖等待，但身體卻很誠實，面向門外望着遠方，看起來就很想回家哈哈哈！

這變臉速度，也太好笑了吧！

延伸閲讀：雪橇犬寶寶兄弟下樓梯 一路摔倒滾下去 成功後1行為充滿正能量（點擊連結看全文）

+ 10

【本文獲「狗與愛的世界」授權轉載，微信公眾號：gouminwang】