哈士奇姐妹不知要打針　還露出傻白甜微笑　抵醫院時反應笑噴

撰文：狗與愛的世界
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網友家養了兩隻哈士奇，分別是「Sylvia」和「Chanter」。

在帶牠們去打疫苗的前一天，網友拍下了兩隻狗狗笑得天真無邪的模樣。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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而到了當天，網友帶着狗狗們抵達醫院排隊等待打針時，兩個小傢伙就好像突然意識到了什麼。

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牠們瞬間露出躊躇不安的表情，雖然乖乖等待，但身體卻很誠實，面向門外望着遠方，看起來就很想回家哈哈哈！

這變臉速度，也太好笑了吧！

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