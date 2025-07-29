調皮德牧撿長木棍想帶回家　衝進門撞翻滿櫃紅酒　失控畫面超有趣

這隻住在美國密蘇里州（Missouri）的德國牧羊犬名叫「Sadie Mae」，性格特別調皮。



這天，Sadie撿到了一根木棍，特別開心的想要帶回家收藏。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

德牧帶木棍入屋，打翻酒櫃後慌亂逃竄（點圖瀏覽）👇👇👇

而當順利通過大門後，Sadie也是有些興奮過頭，於是，下一秒，悲劇就發生了：

因為棍子太長，Sadie衝進家門的瞬間就把櫃子裏的紅酒全都打了下來，木棍也是卡在了桌子和櫃子之間，場面十分混亂。



Sadie被玻璃掉落的聲音嚇到，於是，立刻逃離了事發現場。而一旁的主人也是十分無奈，甚至，還笑了出來哈哈哈！

狗子原先自信滿滿，結果......哈哈哈！

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