德牧臉部腫脹異常更遭遺棄　獸醫檢查後心疼：不是被蜂叮這麼簡單

一間獸醫院收容一隻臉部被蜜蜂叮到腫起來的德國牧羊犬幼犬，但奇怪的是飼主將狗狗送醫後卻搞消失，獸醫經過進一步的檢查後才發現這隻狗狗根本不是普通被蜜蜂叮，而是得了罕見疾病導致臉部腫脹，飼主疑似是知道狗狗得罕病不想花醫藥費才丟包牠在醫院。



根據《The Dodo》報導，美國加州聖地牙哥一間動物救援組織「動物之墊(The Animal Pad)」接獲與他們合作的獸醫院醫師打來的電話，表示一名德國牧羊犬幼犬被咬傷送醫，但似乎案情並不單純。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

疑似是知道狗狗得了罕見疾病，主人不想花醫藥費才將牠丟在醫院。（the dodo）

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這隻德牧的臉腫得像被蜜蜂咬過一樣，血液檢查結果還顯示出牠患有罕見的慢性疾病。動物之墊的主管勞倫（Lauren）表示，這隻德牧幼犬並不是流浪狗，而是有主人飼養的，不過飼主疑似是發現狗狗患有罕病後不想養，就將其丟棄在獸醫院中。

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這隻可憐的德牧幼犬被動保組織人員命名為錢斯（Chance），經過獸醫院醫療團隊一系列精密檢查後，錢斯被診斷出臉部膿腫，需要透過手術排出膿瘍。

儘管排出臉部膿瘍過程相當艱苦，但錢斯的生命力與意志力非常驚人，最後終於成功排除臉部膿腫恢復正常大小，如今錢斯正在收容所等待一個新家，帥氣的牠也跟過去患病的時候完全不一樣，動保組織希望能夠有好心人可以給錢斯一個溫暖下半輩子狗生的新家。

如今狗狗已康復，更有一個愛錫牠的家庭。（the dodo）

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