虎斑貓憑乒乓球技　融化討厭貓的爸爸　懂精準殺球卻不敵假動作

一名女網友日前將愛貓寄養在老家，本以為討厭貓的父親會排斥牠，沒想到這隻會殺球的貓竟成為爸爸的最佳球友，父親還錄影向女兒炫耀這場「貓打人」的精彩對決， 讓不少網友嘖嘖稱奇。



抖音一名網友「善芝」日前把愛貓「橘子」帶回老家寄放，因為父親很不喜歡貓咪，所以很擔心貓咪在家裡會不會不受待見，沒想到原本不喜歡寵物的爸爸竟愛上了女兒養的貓，因為這隻貓咪竟然擁有隱藏絕技，那就是會打乒乓球，父親還很開心錄下影片跟女兒分享。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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從影片可以看到，灰色虎斑貓跟飼主的父親打起乒乓球非常神準，幾乎可以準確接到每一顆球甚至還會殺球，但爸爸的球技更勝一籌，正當貓咪覺得勝券在握的時候，突然一個假動作誘導貓咪撲錯地方，最終還是飼主的爸爸獲得這局勝利。

影片在網路上瘋傳吸引超過萬人觀看，網友留言表示：

「很有才又有表演天賦的貓咪」

「這麼多才多藝的貓貓誰不喜歡」

「不喜歡寵物的爸爸，因為貓貓會陪牠打桌球從此超疼貓貓」

「這應該是飼主沒想到的道路吧，愛寵竟然靠著隱藏技能讓討厭寵物的長輩喜歡」

「其實是貓放水給爸爸，不然讓長輩輸了面子掛不住」



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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】