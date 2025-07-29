車輪落葉竟是流浪貓？眼利女車主即救援　網民：沒發現就危險了

一名女子日前發現自己車輪鋁圈上卡著一片落葉，走近想拿掉發現落葉竟是一隻熟睡的流浪橘貓，女子見狀輕輕將貓咪引出並暫時留，暖心影片在網路上吸引上萬人觀看，不少網友驚呼太危險，直呼「幸好被眼尖車主發現，不然貓咪恐怕性命堪憂」。



綜合陸媒報導，大陸江蘇一名女子日前發現自己停在路邊的車子輪胎鋁圈上面有一片橘紅色的落葉。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

點擊圖片放大，齊來看看這隻可愛小貓咪👇👇👇

+ 1

想說伸手去撿起來，結果靠近一看竟然是一隻睡在鋁框上的流浪橘貓，浪貓睡得很熟一動也不動，絲毫沒有察覺附近有人靠近，女子輕輕撫摸貓咪，並將浪貓從鋁圈中誘導出來，並暫時為其安置一個家等待領養。

影片在網路上吸引超過萬人觀看，不少網友認為女網友的眼睛很尖，留言表示：

「輪胎鋁圈一般不是貓喜歡待的地方，那邊太髒了，可能真的太累才睡在那裏」 「車主如果沒看到直接開車走了咪咪就危險了」 「好危險喔！要是沒人看到直接開走怎麼辦，好在有被眼尖車主發現」 「開車前要檢查四周不是沒原因」。



延伸閲讀：貓店長曾離職潛逃 發現流浪日子不好過 回歸化身招財貓街坊超愛（點擊連結看全文）

+ 9

延伸閱讀：

貓咪才是真正雙標仔！面對不同家人「態度差很大」背後4大原因超驚人

巴掌大奶貓暴雨天衝進民宅躲雨 他覺得可愛想收編卻被專家通知不能養

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】