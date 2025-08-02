男子暴雨中救起垂危小奶貓 從此念念不忘 1個決定改寫牠命運
撰文：貓與愛的世界
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今年4月，美國印第安納州下了一場特大暴雨，一隻小奶貓被困在了雨水堆積的路上，差點淹死。
好在一名叫做「馬克斯」（Maxine）的小哥及時發現並救助了牠。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
因為小貓年紀太小了，馬克斯不知道怎麼幫助牠，便將牠送到了當地的收容所。
但小貓送走後，小哥卻有點難以入眠，他每天都在想念這隻小貓，像丟失了什麼寶物一樣。
忍了一兩天終於忍不了了，就問收容所貓還在不在，在的話能不能領養。收容所做了背調後，愉快同意了，並將奶貓交給了他。
就這樣，一人一貓的故事重新開始了，真是命中註定的緣分。
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