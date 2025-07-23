聰明狗狗怕主人離開？1行為關掉手機鬧鐘　CCTV揭真相獲老闆諒解

撰文：狗與愛的世界
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外國小哥「亞歷山大」（Alexandre）分享說，近來，自己的鬧鐘總是會平白無故的出現問題，導致睡過頭上班遲到。

起初，他還以為是自己在無意識的狀況下關掉的鬧鐘，直到查看監視器後才發現，竟然是自家狗狗「多莉」在聽到手機鬧鈴響時，用舌頭狂舔屏幕關掉的！►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

快來看看聰明小狗多莉是如何關掉鬧鐘的吧！👇👇👇

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小哥猜想，多莉應該是發現手機響了以後，自己就得出門離開，於是，便想着關掉鬧鐘讓他可以在家裏多待一會兒。

後來，小哥也是選擇將手機放在了高處，避免類似的事情再次發生。

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同時，他也將影片分享給了老闆，幸運的是，對方也予以諒解。

狗子還挺聰明怎麼回事哈哈哈！

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【本文獲「狗與愛的世界」授權轉載，微信公眾號：gouminwang】

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