高冷小貓變暖心保姆 緊貼失明小主人 未來或成導盲貓守護相伴
撰文：貓與愛的世界
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網友家是養寵大戶，有三隻貓和一隻狗，其中家裏最小的寵物就是小貓「惠蒂」（Wheatie）。惠蒂一隻個性非常獨特的小貓，不親人也不親貓狗，就喜歡獨處。
網友也沒太在意，只覺得家裏最小的孩子就是比較傲嬌。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
但養惠蒂兩年半以後，網友懷孕了，生了寶寶「澤爾達」（Zelda），惠蒂不再是家裏最小的孩子了。
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她很怕惠蒂會難受，卻沒想到惠蒂非常有姐姐的樣子特別寵愛澤爾達，甚至沉迷看孩子。
幾乎每天都要膩歪在澤爾達身邊，成了相當合格的貓保姆。在澤爾達五周大的時候，她生病了，醫生懷疑可能是眼癌，會危及生命。
網友一家天都塌了，帶着澤爾達看了很多醫生，最後孩子被確診為慢性雙側視網膜脱落，她失明了。
對於父母來說，孩子沒有患上危及生命的病，失明也是老天保佑。
儘管澤爾達看不見了，但惠蒂並不在意，牠比之前更關心這個小妹妹， 會保護她，看着她在黑暗的世界裏蹣跚學步。
網友說：
接下來的日子，女兒要開始學着使用助行手杖了，不知道惠蒂願不願意成為她的導盲貓，繼續探索這個未知的世界。
惠蒂：「我當然願意啦~」
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