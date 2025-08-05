收容所黑拉拉為引人注意 靠1技能脫穎而出 夫妻秒淪陷帶牠回家
撰文：狗與愛的世界
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對於那些在收容所狗狗們來說，最大的期望莫過於趕快找到新家。但，如何從許多狗狗中脱穎而出，一眼就被看到，成為了最大的問題。
這一隻黑色的拉布拉多犬名叫「伯羅」（Burreaux），為了被領養回家，牠想到了一個超級可愛的解決辦法：對每一個經過身邊的訪客微笑，希望有人會被自己的笑容打動。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
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伯羅成功了，憑藉自己活潑可愛的性格，很快就被一對夫妻領養，順利找到了新家。
該說不說，笑的真的好可愛~哈哈哈！
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