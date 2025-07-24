英國貓咪藏身在大巴這位置 成功偷渡600公里 健康無恙待領養
撰文：貓與愛的世界
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最近，英國的一輛大巴車從英格蘭赫特福郡（Hertfordshire）南米姆斯（South Mimms）車站出發，開往布蘭岱（Blantyre），全程600多公里。
然而，就在大巴車到達布蘭岱的時候，司機師傅檢查車子狀況，竟意外在引擎蓋裏發現了一隻貓。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
點擊圖片放大看，偷渡客小貓橫跨600多公里後現在如何了👇👇👇
小貓在引擎蓋被打開後，立刻跳了出來，那樣子非常像是故意蹭車的偷渡客。
後來，貓咪被司機抓住並送到了收容所。
大傢伙本以為這隻貓偷渡飽受折磨，沒想到小傢伙除了因為「座位」不舒服有些疲憊之外，非常健康…不幸中的萬幸。
因為小貓沒有晶片，所以牠現在已經被放入領養程序裏了，希望能儘快找到新家~
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