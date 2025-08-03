暴風雨落湯小萌物闖家躲雨　愛心爆棚想收編卻被勸退　原因藏驚喜

一名男子日前透過窗戶發現一隻小貓在暴風雨中無助躲雨，心疼之下立刻將牠帶進屋內避難，沒想到小貓行為怪異，他聯絡動保人員後才驚覺這隻虎斑流浪貓根本不是普通的貓，所以不能收編。



根據The Dodo報導，美國堪薩斯州雷尼克薩市（Lenexa）前陣子遭遇一場強烈暴風與龍捲風警報，當狂風暴雨席捲全城，一名男子透過窗戶驚見一隻可憐的流浪小貓在屋外躲雨，看起來非常無助。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

出於對小貓安危的擔憂，男屋主立刻打開家門讓小貓進入屋內，牠馬上縮成一團躲在客廳角落避風避雨，男屋主眼見虎斑小貓很可愛、感覺應該是跟貓媽媽走散了，便決定想要收編這隻小貓。

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雷尼克薩市動物管制官多爾（Logan Dorr）表示，後來該屋主發現這隻小貓好像舉止有點怪怪的，擔心可能是生病還是怎樣的狀況，立刻聯絡政府動保機關相關人員來處理，他細看發現這隻小貓果然不是一般浪貓，而是一隻剛出生不久的小山貓(Bobcat)，因為山貓是野生動物，所以人類無法飼養牠們。

多爾認為在現在這種惡劣天氣下不可能就這樣把小山貓放回外頭，所以決定先保護這孩子一晚，幫牠找了個保溫的運輸籠，暫時安置在溫暖的室內，讓小山貓安全度過暴風雨。後來多爾收到消息，表示附近居民打了很多通報案電話，說有一隻山貓媽媽一直在民宅附近徘徊，好像是在找牠的孩子。

多爾立刻意識到母山貓應該是在找這隻在人類屋內躲雨的孩子，便將小山貓放在運輸籠帶到屋外，拿出手機播放山貓幼崽的叫聲，試圖吸引母山貓前來，沒想到效果超好，大概不到10分鐘山貓媽媽就現身了。多爾說，能夠親眼見證山貓媽媽和孩子重逢的畫面溫馨又感人，也讓人見證了母愛的強大與堅定。

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