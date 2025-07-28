晨跑遇神秘小毛球窮追不捨　帶回家後憑本事輕鬆馴服大狗成新成員

前不久，美國妹子@kaitlyncruns 搬到了北卡羅來納州農村去住。



因為鄉間小路很適合跑步，所以她每天早上都要出去晨跑。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

被這可愛小毛球追著，有誰不動心？👇👇👇

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那天她跑到人跡罕至的樹林附近，突然就聽到了奇怪的聲響。因為人生地不熟，加上手機沒電，她也不敢多待，就往家跑，可總感覺有什麼東西跟着她。

妹子特別害怕，加快腳步的同時，不忘往後面看，然後就被一隻貓碰瓷了。

原來，跟着她的不是別的，而是一隻小奶貓。

她鬆了一口氣，沒有理會貓咪，繼續往家走，可貓就一直跟着她。儘管網友並不喜歡貓，但怕牠活不下去，還是把牠給撿走了。

妹子把貓帶回車上的時候，就一直琢磨如何安置這隻貓。送人吧，覺得還挺有緣分的；不送人吧，家裏只養狗，從不養貓，甚至現在家裏還倆大狗呢。

就這麼糾結一路，帶貓回家了。

妹子本打算跟老公商量一下，結果小貓到家就搞定了家裏的兩隻狗子…她一看這樣，也不好再不管牠，就徹底收養小貓了。

妹子說：

養一輩子狗了，頭一回養貓，又找到了當鏟屎官的新鮮感哈哈~

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