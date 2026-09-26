兒童過敏率破10%別急著怪貓咪　專家直指「過度清潔」才是元兇

「都怪你養得太精細！」「是貓毛惹的禍！」「肯定是食品添加劑和霧霾！」孩子一過敏，家裏立刻上演「甩鍋大賽」。但中山大學附屬第一醫院兒科副主任醫師沈振宇卻直言：「貓可能是被冤枉的。」



最新數據顯示，中國兒童食物過敏率已達11.1%，每10個孩子就有1個中招；牛奶過敏率也高達5.7%，意味著幾乎每個幼稚園小班都會坐著1-2個牛奶過敏的娃。過敏，早已不是「矯情」或「少數派」的問題。但它真正的元兇，可能藏在你家最乾淨的角落裏。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

孩子一過敏，家裏立刻上演「甩鍋大賽」。但中山大學附屬第一醫院兒科副主任醫師沈振宇卻直言：「貓可能是被冤枉的。」（羊城晚報提供）

過敏疑案：誰該背鍋？

沈振宇在臨床中常被家長追問：「為什麼現在過敏的孩子越來越多？」他的答案是：這不是單一因素導致的，而是一整套「城市化套餐」疊加的後果。

沈振宇在臨床中常被家長追問：「為什麼現在過敏的孩子越來越多？」（羊城晚報提供）

首先是「太乾淨了」。疫情期間全民消毒，客觀上成了一場「真實世界實驗」——越是城市化、越是講究衛生的家庭，孩子過敏率反而越高。德國曾做過一項經典研究：對比挖煤的窮區和富裕的城市區，結果城市化高、經濟好的區域，哮喘和過敏發病率顯著更高。

「以前老一輩說『不乾不淨，吃了沒病』，其實有科學依據，」沈振宇解釋，現在學界主流觀點是「微生態多態性學說」：孩子接觸的細菌、病毒、真菌、古菌種類太少，免疫系統缺乏「訓練」，遇到花粉、牛奶等「天外來客」時，直接「草木皆兵」。

其次是寄生蟲「下崗」。過去IgE抗體的主要任務是對抗寄生蟲，如今兩代人之後寄生蟲被消滅了，IgE「失業」了，轉而攻擊自身器官——鼻子、皮膚和腸道，這就是醫學上所說的「二型炎症」。

再加上微塑膠（人類進化史從未見過的物質）、大棚種植（蘑菇一輩子沒見過陽光，維他命D流失）、室內蝸居（甲醛、蟎蟲濃度高、曬太陽少）——現代人幾乎變成了「穴居動物」。「所以別急著扔貓，」沈振宇說：

多讓孩子在大自然裏玩泥巴，可能比把貓送走更重要。

過敏時身體裏到底在發生什麼？

如果把免疫系統比作一支警察部隊，那過敏就是這支隊伍「過度敬業」——看到牛奶、花粉等「外星人」，不問青紅皂白直接開火。

結果是「殺敵一千，自損八百」。戰場在鼻子，就是過敏性鼻炎；在皮膚，就是濕疹；在腸道，就是腹瀉、腹痛、便血。更隱蔽的傷害發生在腸道深處：原本和諧相處的腸道菌群，在過敏發作時被大面積誤傷，有益菌數量下降、種類減少，集體發出「求救信號」。

但換個角度看，過敏也許並非一無是處。沈振宇提出一個有趣的思維實驗：過敏可以讓人迴避危險、活得謹慎，就像疼痛和恐懼一樣，是種族存續的保護機制。「只是在安全感滿滿的今天，這套程序顯得有點多餘了。」

濕疹→鼻炎→哮喘，是命中注定的「恐怖樓梯」？

很多家長聽過一個可怕的說法：小時候濕疹，長大鼻炎，再長大哮喘。這是過敏娃逃不掉的宿命嗎？「錯！這不是必經之路，是可以拆掉的『違章建築』，」沈振宇語氣堅定。

錯！這不是必經之路，是可以拆掉的『違章建築』，」沈振宇語氣堅定。（羊城晚報提供）

醫學上確有「共病」概念——有濕疹的孩子，未來患哮喘、鼻炎的概率會成倍增加。但沈振宇強調：「不是100%都會爬這條樓梯！」這就引出了積極治療的邏輯——「雙重獲益」。

哪怕孩子屬於「最終不會發展為哮喘」的那批人，積極治療至少能治好當下的濕疹和腹瀉，生活質量立刻提升；而如果孩子屬於「會發展為哮喘」的那批人，早期干預能夠阻斷、推遲甚至預防鼻炎和哮喘的發生。「越早干預越好，等免疫系統固化了，難度飆升。」

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從「逃兵」變「戰士」，過敏治療要換思路了

過去過敏管理的唯一關鍵詞是「迴避」——忌口、隔離、列長長的禁食清單。但沈振宇主張：要從「迴避」走向「耐受」。這首先體現在奶粉選擇上。很多家長問：牛奶過敏能不能換羊奶？能不能用部分水解？

「牛奶過敏的孩子，對其他動物奶過敏的概率極高，羊奶、駱駝奶別交智商稅，」沈振宇給出清晰的奶粉決策建議：

氨基酸配方：蛋白質徹底消失，完全無蛋白，重度過敏首選；

深度水解：蛋白切成短肽，幾乎無致敏性，適合輕中度過敏；

部分水解（適度水解）：只是「橋樑奶」，不是治療奶！它是腸道修復後、回歸正常奶粉前的短暫過渡。



「用氨基酸配方或深度水解奶粉治療至少要堅持半年，讓腸道充分休息和修復，再逐步過渡為部分水解奶粉，」沈振宇提醒。

對於雞蛋等固體食物，他自創了「加熱加酶法」：從2克開始（約3粒綠豆大小），充分加熱破壞蛋白結構，配合消化酶，每2-4周增量一次：2克→4克→8克→半個蛋→全蛋。

「牛奶和雞蛋過敏一定要解決，因為兒童食物裏這兩樣無處不在。立秋的第一杯奶茶、生日蛋糕，最終都可能吃到。」他說。

與此同時，沈振宇也提醒家長警惕「診斷陷阱」——IgG檢測報告。很多家長拿著IgG陽性結果要求忌口十幾種食物，但國際指南並不認可IgG作為過敏診斷標準。

「某項檢驗本身沒罪，但被過度解讀就成了問題，」沈振宇說，盲目忌口的結果往往是隱性營養不良——微量元素和維他命失衡。正確的做法是「精準迴避」，而非「見陽性就忌口」。

「蛋糕之約」：什麼時候能畢業？

在沈振宇的門診，過敏治療有明確的「三個畢業標準」：

症狀消失（不咳不喘不拉血）；

生長良好（身高體重達標）；

飲食自由（上幼稚園不用自己帶飯）。



「達標了，我給你頒畢業證！」沈振宇笑著說。

時間上，輕度過敏治療大約需要6-9個月，嚴重的需要約1年左右。「治療確實又費錢又費媽，但當孩子到了幼稚園，知道不用送飯、自由飲食是多麼幸福的一件事，家長會覺得這一年的辛苦值得。」沈振宇說。畢竟，每個孩子都值得一個能自由吃蛋糕的生日。