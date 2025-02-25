被貓咪抓傷後處理方法　被流浪貓抓傷要及時去醫院否則會染病？

很多家長在被貓咪抓傷之後都比較擔心，害怕被貓咪抓傷之後會得貓抓病或者狂犬病。



其實這個問題不需要特別的擔心，因為貓咪本身沒有攜帶狂犬病毒的話，是不可能會傳染給人的，而且貓抓病只要傷口處理得當，也不會有什麼問題。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

▼▼▼被貓咪抓傷怎麼辦？▼▼▼

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如果發現被貓咪抓到了，首先先看看傷口的深淺，如果傷口比較淺的話，可以先用肥皂水清洗傷口，然後用流動的清水沖洗十幾分鐘，避免讓有毒的細菌進入到人的身體裏，清洗好了之後擦乾，再用碘伏或者酒精去消毒，消毒的過程可能會比較疼痛，但是這個過程是十分有必要的。

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再者就是要看是被家養貓抓破的還是被流浪貓抓破的，如果是家養的貓，就上述的那些流程，肥皂水洗洗沖沖就好了。

但是如果是流浪貓的話，你對流浪貓身上攜帶了哪些病菌是完全不知道的，無法確定流浪貓是不是有感染到狂犬病毒，這種時候是必須要及時去醫院進行狂犬疫苗接種的，也許不會有什麼問題，但是打了狂犬疫苗的話會避免可能發生的風險。否則真的被感染狂犬病的話，死亡率幾乎是100%的。

一般情況下，貓咪輕咬你是和你在玩耍。（unsplash@herman-delgado）

最後就是貓咪指甲的問題，養貓期間一定要定期給剪指甲，防止貓咪抓破家裏的沙發、椅子之類的。在剪指甲的過程中貓咪可能會掙扎，需要主人耐心，不要呵斥貓咪，以免貓咪出現排斥心理。

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