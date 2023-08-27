短吻犬背後不為人知的痛苦：一直用生命在呼吸　風險族群是牠們

我們常能在廣告、文宣甚至品牌標誌看到法鬥可愛的蹤影，扁扁的臉加上一雙無辜的大眼，讓人好想帶把牠帶回家疼愛。



但是法鬥、芝娃娃等這些稱為短吻犬的品種，可愛的外表下有著不為人知的辛苦，甚至可能奪走牠們的性命！►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

▼▼▼短吻犬背後不為人知的痛苦，你懂嗎......▼▼▼

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用生命在呼吸：短吻犬阻塞性呼吸道候群

「從電腦斷層來看，牠們每一口呼吸都要花非常多力氣…」

短吻犬阻塞性呼吸道症候群（Brachycephalic Obstructive Airway Syndrom, BOAS），是一種綜合症狀，常出現在頭顱短小的短吻品種。

頭骨結構內縮，造成與一般狗狗大小相同的組織，相對擠在狹小的頭部，進而擠壓呼吸道，加上鼻孔狹窄、舌頭肥厚及軟顎過長等，使呼吸道被阻塞且無法正常散熱。

哪些狗狗容易有BOAS？有什麼症狀？

➤ BOAS風險族群

．鬥牛犬種

如：八哥、法鬥、英鬥、斯塔福郡鬥牛犬

．頭骨較小的犬種

如：芝娃娃、馬爾濟斯、北京犬、西施、波士頓梗

➤ BOAS常見症狀/併發症

．呼吸困難、張口呼吸，伴隨呼吸聲異常

異常包括Pharyngeal noise、Laryngeal noise 及Nasal / nasopharyngeal noise

．散熱能力差，容易中暑、熱衰竭

．容易胃食道逆流、嘔吐

．睡眠呼吸中止症

．心血管問題

心肌梗塞、心律不整、心衰竭等，可能造成猝死

「針對BOAS狗狗的飼主進行調查，超過一半不知道狗狗有呼吸道症狀！」

許多人認為喘氣、用力呼吸是短吻犬日常，但其實狗狗很有可能已經出現BOAS的症狀。如果狗狗屬於風險族群且出現上述症狀，建議給獸醫做詳細的評估、診斷。

延伸閱讀：鬥牛犬的短鼻、皺紋皮膚帶來健康隱憂 獸醫籲：停止培育及購買

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狗狗好像有BOAS，該怎麼辦？BOAS的診斷與治療

一般在門診會進行三項評估，包括：鼻孔狹窄評估、呼吸音聽診與呼吸道功能性分級，若有必要也會進行進階檢查，如電腦斷層、鼻咽內視鏡與咽部超音波等。

BOAS診斷

➤ 鼻孔狹窄評估

針對狗狗鼻孔閉鎖與呼吸時鼻翼開合狀況分級，鼻孔閉鎖嚴重時，也常伴隨張口呼吸的情形。

➤ 呼吸音聽診

可將呼吸雜音細分為六種，可初步判斷有問題的地方。

➤ 呼吸道功能性分級

有些BOAS的狗在沒運動的狀況下，不會有明顯症狀。所以測驗會先進行三分鐘的運動耐受性測驗（小跑步），而後觀察呼吸雜音、呼吸困難程度及是否發鉗等。

BOAS治療

➤ 體態控制

過多脂肪堆積會壓迫氣管，造成呼吸困難。研究指出肥胖（BCS>7）與BOAS有高度相關性，因此對肥胖的BOAS狗狗來說，減肥通常是優先於手術治療的控制方式。由於體型的不同，最好參考狗狗BCS評分表來判斷是否過胖喔！

【關醫生飲食小建議】



短吻犬由於容易食物逆流，飲食建議以低脂、好消化的為主，如：泥狀主食。不建議給予過大的塊狀鮮食，同時也要小心過多水分造成嗆傷。



➤ 避免過熱、情緒波動

BOAS無法順利靠喘息散熱、調控體溫，所以要避免暴露於炎熱的環境及激動、緊張等情緒。

➤ 手術治療

包括軟組織的切除，如：軟顎、喉小囊與扁桃腺等，以及鼻孔擴張手術，幫助增加鼻孔以及喉頭的空間，使呼吸更順暢，是否進行手術需要進行詳細檢查與評估。

身為短吻犬飼主能做的事！

雖然短吻犬很可愛，飼養卻不容易，如果沒有留意身體狀況，可能隨時會有憾事發生，針對已經飼養短吻犬的毛拔麻，一定要特別注意以下三件事！

1）維持好體態

讓短吻犬保持在有腰身、看不到但能輕易摸到肋骨的身材（BCS評分約5左右）。

2）注意通風、散熱

注意環境通風、涼爽，特別是夏天，切勿帶狗狗在日正當中的時刻出門活動。外出時，隨時補充水分，並時時留意是否有中暑或熱衰竭的症狀：過度喘氣、體溫過高、暈眩、嘔吐、流口水以及舌頭、牙齦發紫。

緊急熱中暑該怎麼辦？

1. 馬上帶到舒適、陰涼的室內，最好有冷氣或風扇幫助降溫

2. 用常溫水沖洗身體，不要使用冰水或酒精（避免血管急速收縮）

3. 將狗狗放置在涼爽的表面，如：冰枕外包覆毛巾，避免直接接觸凍傷

4. 提供足夠水份補充，避免脫水

5. 緊急送醫

✷切勿自行給狗狗吃退燒藥，亂吃藥可能造成嚴重出血或肝腎問題

3）手術治療評估

若有類似BOAS的症狀，建議可以帶到專業獸醫門診，評估是否需要手術治療。

Ｑ：透過手術就可以治癒BOAS嗎？



Ａ：手術無法完全治癒BOAS，有些與呼吸道有關的部位，沒辦法靠手術改變。此外手術也可能有風險與後遺症，預後也與嚴重狀況不同而有差異，所以日常照護與術後定期回診檢查還是很重要！



BOAS難消除，我們可以怎麼做？

劍橋獸醫學院指出，短吻犬可愛的外表深受歡迎，不少繁殖者在育種時，會特別強化短吻特徵，使原本高發生率的BOAS更嚴重。

許多行銷也常以可愛的短吻犬去做廣告，再度強化大眾「扁臉特別可愛」的印象，讓人想衝動飼養短吻犬，如此惡性循懷造成BOAS難以消失。

為了減少BOAS，關心羚獸醫與我們分享可以這麼做：

1.不因「可愛」而衝動飼養，審慎思考、評估是否有能力照顧、提供完善醫療照護

2. 繁殖者應為短吻犬做詳細檢查，避免強化短吻特徵，並訂定嚴格培育標準

3.廣告行銷、社群媒體不使用短吻犬圖像、影片，避免將異常症狀正常化

「如果可以選擇，是不是能讓牠們不要這樣子，等待未來要手術的被製造出來呢？」

曾急救許多短吻犬的關醫生在❮太報❯如此說。不論是否飼養短吻犬，這句話都值得愛著毛小孩的我們好好深思！

參考資料



1.關心羚獸醫師 Facebook 粉絲團



2.Department of Veterinary Medicine Cambridge Veterinary School: BOAS Research Group



【本文獲「汪喵星球」授權轉載。】