貓咪健康護眼3招學起來　觀察及定期檢查是關鍵　要備傘防紫外線

淡水動物之家日前接獲民眾通報，1隻流浪貓眼睛異常需要援助，動保處救援人員便出動將幼貓帶回毛寶貝醫療中心，動保處獸醫師李建沛檢查後，診斷浪貓疑似右眼感染、紅腫突出，如採取右眼球摘除術，雖可有效治療避免感染，卻影響外觀不利日後認養，因此先施行支持療法。 流浪貓在團隊細心照顧下，順利留存右眼球並治癒好疾病，後來被有緣人張小姐認養回家，健康幸福地迎向新生。



日常掌握「護眼３招」 守護好寵物的靈魂之窗

眼睛貴為靈魂之窗，不論是人類或寵物，眼睛都需要保養與愛護，新北市動保處表示，如果飼主發現毛寶貝眼睛畏光、睜不開、呈現混濁不透明狀；或白色雲霧、頻繁眨眼、淚水或分泌物增加、頻繁磨蹭眼睛等等情況時，請盡速帶給獸醫師評估醫治。眼睛問題不可逆，民眾要如何預防毛寶貝發生眼疾，可掌握護眼3招「多多觀察、防紫外線、補充營養」：►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

▸第1招：多多觀察，請多注意毛寶貝的日常生活狀況，例如眼睛分泌物的顏色與數量，也請保持眼睛周圍的潔淨，避免感染引起發炎。

▸第2招：防紫外線，陽光中的紫外線對眼睛的水晶體會造成不可逆的傷害，請避免曝曬陽光太久，並為毛寶貝準備遮陽物，減少紫外線對眼睛的傷害。

▸第3招：補充營養，除飲食均衡外，可補充富含葉黃素、花青素、魚油的食物，如深綠色蔬菜和黃色蔬菜、南瓜、藍莓、紅蘿蔔等，皆有益於眼睛。

寵物行為反應身體是否不適 飼主得用心觀察

新北市動保處指出，毛寶貝無法用言語和人類溝通，因此沒辦法向飼主 描述自身的不適，但其一切身心狀況皆會表現於日常行為中，所以是否用心觀察毛寶貝，是非常重要的。

對付疾病預防重於治療，若能定期檢查，早期發現異常，早期治療，可達到減少醫療行為，提升毛寶貝的生活品質。新北市動保處呼籲飼主，注重寵物的眼睛保健，「靈魂之窗」水亮動人，與毛寶貝才能心眼相通，幸福滿滿。

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