直資聚賢｜一條龍中小學的優勢

文：保良局陸慶濤小學黃志揚校長及陳中瀚副校長

在直資中學及小學中，分別都有不少具名氣、具特色的，當中有一種連繫性很強，亦不是普遍中、小學之間能做到的，就是中學與小學連結成「一條龍」學校，而我所指的「一條龍」，是學生在完成小學階段後，中學是不設任何篩選，全部小學畢業生一起順利升上所連結中學的「一條龍」。由於「一條龍」學校提供12年一貫中小銜接課程，學生所面對的情況，以及學校所作的準備工作，與普遍中、小學都是不同的，並且具備以下優勢。



中小英語日營。（香港直接資助學校議會提供）

1. 免除呈分試壓力

對於一般小學家長和學生而言，面對升中的不確定性，都會感到憂慮。由小五下學期開始，學生均需要參加中學學位分配辦法下的「校內成績評估」(呈分試)，基於期望得到好成績爭取入讀理想的中學，學生有機會參與各式各樣的補習班，操練大量呈分試的試題，甚至暫停學生的課外活動，這樣容易影響學生的全人發展。一條龍學校的優勢在於學生已確定升中的路向，故此無需大量操練，學生可善用騰出的時間參與不同類型的學習活動，發展自己的興趣，達至愉快學習。

2. 課程有更緊密的連繫

中、小學老師可以定期進行專業交流，透過觀課、科組會議等活動，了解兩校學生的學習情況，從而優化課程及教學策略，部分高小課程亦適當地滲入初中課程內容，為升中作準備。此外，中學可以為小學生提供銜接課程、英語日營等，讓小學生親身到將入讀的中學校舍體驗中學的學習生活，他們對於中學課程和功課要求、校園環境及設備等已有一定認知，升中時就不會感到陌生，直接減低焦慮感。

3. 兩校活動的銜接

普遍小學生參與活動時有一現象，就是在小學學習到一定水平，惟升中後因中學未能配合，而擱置了有關興趣，浪費了發展機會，尤其在特色活動，如冰上曲棍球、游泳、管弦樂等項目時有發生。在一條龍學校，學生已確保參與之活動能在升中後得以繼續發展，興趣及動力亦會大增。除此之外，兩校亦可以一起舉辦活動，例如音樂晚會、境外交流等，利用兩校互助互補的優勢，中學生能帶動能力較強的小學生繼續進步，達到拔尖的效果。

4. 資源共享的優勢

小學生到中學校舍泳池進行訓練。（香港直接資助學校議會提供）

小學可以善用中學的專業設施、實驗室及活動場地，合作舉辦各科各組的活動，例如讓小學生到中學實驗室使用專業的實驗儀器，在專家老師的帶領下做實驗，培養對科學的興趣；游泳隊可在中學校舍的游泳池定期進行訓練以提升技能，兩校透過資源共享，達到理想的教學效果。

保良局陸慶濤小學與保良局羅氏基金中學就是這種「一條龍」關係，並會持續而有效地發展，為學生營造更好的12年一貫中小成長及學習環境。

作者：保良局陸慶濤小學黃志揚校長及陳中瀚副校長



香港直接資助學校議會簡介：

香港直接資助學校議會（直資議會）由全港的直資中小學組成，議會以協助直資學校發展成為一個強大的體系為目標，讓家長為子女選擇學校時可以有更多元化的選擇。

