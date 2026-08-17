講教育｜專訪港華校長陳偉倫（上）

作者：區月媚

學生的爆發力 不在狀元榜上

育人非「生產作業」 「內在自由」看見生命價值

每逢中學文憑試放榜，社會的焦點總是落在「狀元出自哪間名校」的數字上。然而，隨着香港適齡學生人口結構改變，加上國家「十五五」規劃展開，香港的傳統名校，應如何在「追求成績」與「全人育人」之間取得平衡？又該如何打破體制枷鎖，配合國家與香港的戰略發展？筆者最近專訪了香港華仁書院校長陳偉倫博士，和大家一連兩集作深入探討。今日先從港華如何超越「狀元光環」，以「內在自由」培育學生的生命爆發力講起。



陳校長認為，每個學生都有不同的潛質，這正是耶穌會教育所強調的：通過經歷找到自己。(作者提供）

在香港傳統名校的功利天平上，學術成績與「狀元數量」往往被視為衡量一所學校成功與否的硬指標。然而，踏入香港華仁書院的校園，聽校長陳偉倫娓娓道來這幾年來的擔任校長的歷程，聽到的不是冷冰冰的數據，而是一個個關於「人」的成長故事。「坦白講，有狀元當然開心，同事、家長、舊生都會高興；但我們一直抱着平常心——學校不是為了『要票』、教育不是搞生產作業。我們相信每個人都不同，只希望同學可以把天賦發揮到最盡。」

核心理念：經歷、反思、行動

談起香港華仁書院今年又誕生了文憑試狀元，陳校長直言，這位狀元在初中時並非最頂尖的學生，「改變的契機，源於中四那年老師帶他參觀高等法院，並與港華師兄林文浩法官交流。原來那次經歷在他心中播下了法律的種子，有了清晰志向後，他發憤圖強，憑藉極高的 EQ 與專注力，最終考獲狀元，這正是我們心目中最美麗的教育。」陳校長強調，香港華仁是耶穌會學校，非常看重「經歷 」，「我們的教育理念是，先有經歷，再反思，然後行動。」

今年香港華仁書院迎來第二位文憑試狀元，患有先天眼疾的鄭子絃，立志要成為一位律師。(作者提供）

陳校長認為，教育的真諦，不僅在於陪伴勝者登上頂峰，更在於尊重每一個獨立個體的選擇。「今年港華足球隊原本有實力衝擊精英賽，卻因主力隊員不幸斷腳受傷，最終抱憾。」陳校長表示，該名學生不僅錯過了賽事，更因長期養傷與缺課導致文憑試失利。「放榜前，他跟我談過，表達了重讀的念頭，希望能參與精英賽以『報答學校』。我鼓勵他不要為報答學校或踢精英賽而耽誤自己的前途，最重要是他想清楚自己未來究竟想點。」放榜當天，學生告訴校長想趁年輕全力發展足球事業，陳校長即毫不猶豫地表示支持，「趁年輕試幾年！如果不順利，再轉頭讀書，這個世界不會沒書讀。」

內在自由：不設精英班的「跨界」智慧

陳校長認為，每個學生都有不同的潛質，「如果有能力、有志向做狀元，學校就盡力培育他做狀元；如果他的志向是踢波，就培育他去踢波。這正是耶穌會教育所強調的——通過經歷找到自己。」他表示，學校提供的不是單一賽道，而是多元空間，不是為生產狀元而辦學，目標是讓每個同學發揮自己的才能到極致。「學生們可能在足球、音樂、捉棋、科研等不同領域找到熱情，而這種熱情會成為內驅力，所以學校不設精英班，主張讓不同興趣的學生坐在同一課室，擴闊彼此視野，這樣他們的世界就大了。」

曾任教視覺藝術科的陳校長，離開前任職的學校時，獲學生贈送親手繪製的畫作留念。畫上寫滿同學們的祝福與簽名，更讓他喜出望外。(作者提供）

從「經歷」到「反思」再到「行動」，從「內在自由」到「全人關顧」Cura Personalis (耶穌會教育核心原則），香港華仁書院正以獨特的方式詮釋教育本質——不是製造標準件，而是幫助每個獨特的生命找到自己的「爆點」。「我最近遇到一些畢業生，他們告訴我，他們不約而同地在大學『爆4』（GPA成績取得4）後轉讀神科、有的在大學考第一入讀牛津大學法律碩士等。」陳校長相信每個學生都有才能，只要給予空間，他們自會發光。他笑言，「這或許正是港華畢業生升上大學後，仍能爆發更強大後勁的秘密。」

未來藍圖：迎接AI時代的「內在自由」

至於如何迎接未來AI 與數碼浪潮，陳校長透露，學校反而提出 「Unplug to Connect」 的前瞻理念，「學校推行BYOD，鼓勵他們用 Laptop 進行互動學習等、做 Research及寫 Code等高階學習；但我們不鼓勵學生用 iPad 上課是做筆記，下學年我們將推出活動，鼓勵他們盡量減少 Screen Time，下課後『關掉電腦』，去球場踢波、去劍擊館打劍、去 Student Hub 與人面對面交流，回歸人與人相處的本質，這就是耶穌會教育的價值，為學生製造AI時代的『內在自由』。」

下課後「關掉電腦」去 Student Hub 與人面對面交流，這就是港華未來為學生製造的AI時代「內在自由」。(作者提供）

下期預告：基礎教育如何配合打造「國際教育樞紐」

傳統名校擁有豐富的教育底蘊，但在現行官津體制的規範下，應如何配合香港打造成為「國際教育樞紐」？陳校長認為，官津學校也有好的教育理念，如果政策配套到位，也能接收海外學生，提供優質教育。至於如何具體落實，下集筆者再與陳偉倫校長深入探討。

作者簡介：



區月媚

前教育版副總編輯、資深傳媒人

