樹仁大學55週年校慶暨正名20載　宣佈成立第四間學院及歷史博物館

樹仁大學日前舉行55週年校慶午宴暨長期服務獎頒獎典禮，適逢大學正名20載的里程碑，校方特意邀請校友政務司司長陳國基出席典禮，一同見證此歷史時刻。



典禮上不但與一眾來賓回顧了半世紀以來的辦學成果，更向105名長期服務職員頒發獎項，當中服務年資最長的為41年；學院亦宣布將成立第四所學院及籌設歷史博物館，教育局局長蔡若蓮亦有出席 。



樹仁大學校長胡懷中指多年來一直推動樹仁的核心理念，正是「敦仁博物」四個字，以及為年輕人提供多一次機會，讓他們能夠發揮潛能。（樹仁大學提供）

堅守敦仁博物初心 提供機會發揮潛能

樹仁大學校長胡懷中在開幕致辭中，感謝社會各界多年來與仁大一路同行，支持大學提供優質教育、推動教學與學術研究並進。胡校長又指出，多年來一直推動樹仁的核心理念，正是「敦仁博物」四個字，寄寓莘莘學子成仁德兼備的君子，推己及人，方為仁者。

胡回顧樹仁創校的初心，就是為有心的年輕人提供多一次機會，讓他們能夠發揮潛能，最終成為有自信、有承擔、對社會有貢獻的人。「無論同學因為甚麼原因入學，我們希望他離開校門時都充實自信，可以昂首闊步面向世界。」

擁抱AI時代拓展數碼 國際排名領先同儕

展望大學未來發展，胡校長指大學會繼續堅守核心價值，同時積極擁抱時代轉變。目前，大學正全面推進一項以人為本的人工智能策略，務求將人工智能全方位融入校園。仁大近年致力推動「數碼人文」發展，透過大數據、虛擬實境以及資訊科技，為傳統人文學科注入嶄新元素。

此外，大學亦極重視教學與研究，建構了由大學先修班、本科生，以至碩士和博士研究生的完整課程系統和架構；樹仁大學持續於國際排名領先本地私立大學同儕，成績斐然。

典禮不但與一眾來賓回顧了半世紀以來的辦學成果，更向105名長期服務職員頒發獎項。（樹仁大學提供）

在招生方面，胡校長提到新學年樹仁大學共錄取了2497名新生，包括411名碩士及博士研究生，反映大學繼續為不同階段的學生提供多元化的升學及進修途徑。

宣布成立第四所學院 籌設歷史博物館

活動焦點之一，是胡校長宣布香港學術評審局已批准樹仁大學於本學年成立第四所學院「傳理、資訊及創意產業學院」。學院將涵蓋歷史悠久的新聞與傳播學系，以及近年新成立的數據科學及數字創新學系。校方期望新學院的成立，能進一步拓展大學在教學與科研方面的發展，並為大學的未來發展奠定更穩固的基礎。

除此之外，胡校長透露正籌設樹仁大學歷史博物館，計劃透過常設展覽，回顧創辦人胡鴻烈博士與鍾期榮博士對香港高等教育及社會發展的貢獻。

政務司司長陳國基作為樹仁校友，他讚揚樹仁一直秉持全人教育的理念，多年來培養出無數才德兼備的棟樑。（樹仁大學提供）

陳國基任主禮嘉賓 讚母校全人教育理念

政務司司長陳國基作為樹仁校友，他表示懷著既感動，又感恩的心情出席校慶活動。他致辭中高度讚揚樹仁一直秉持全人教育的理念，培養學生的創意思維、社會責任以及實踐能力。他特別指出，樹仁大學除傳授知識外，更強調德育與傳統文化的傳承，多年來為香港各行各業培養出無數才德兼備的棟樑。

陳司長亦充分肯定樹仁以「數碼時代重塑博雅教育」作為發展願景，呼應了政府近年推動教育、科技、人才一體化發展的宏觀策略。

頒發長期服務獎 最長年資達41年

午宴更舉行了長期服務獎頒獎典禮，今屆共有105名教職員獲頒發長期服務獎，人數佔所有全職及兼職同事近一成半。獲獎員工當中，服務年資最長的更高達41年，足見教職員對大學的深厚歸屬感。

大學價值不單是排名 薪火相傳理念為重點

最後，首席副校長孫天倫於閉幕辭中提到，大學真正的價值不單體現在數字、建築或排名上，更重要是薪火相傳的教育理念。孫又特別向105位長期服務獎得主致以敬意，感謝他們多年來默默耕耘，秉承樹仁的文化與精神，陪伴不同年代的學生成長。

首席副校長孫天倫感謝105位在校內長期服務的職員，多年來默默耕耘，陪伴不同年代的學生成長。 （樹仁大學提供）

樹仁大學創立於1971年9月20日，當時名為香港樹仁書院。2006年12月獲政府批准正式正名為大學，成為香港首間私立大學。大學於今年3月已正式啟動為期一年的校慶活動，至今已經舉辦了3場公開講座，以及8個社區協作計劃，致力將學術及專業知識回饋社會。