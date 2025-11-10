樹仁大學向高永文頒授榮譽社會科學博士　以表在醫療領域成就

香港樹仁大學將於下月2日（周二）舉行第51屆畢業典禮暨榮譽博士學位頒授儀式，並將向前食物及衞生局局長、行會非官守議員高永文頒授榮譽社會科學博士，以表揚他在公共衞生及醫療政策領域的卓越成就，以及多年來致力造福社會的貢獻。



香港樹仁大學將於下月2日舉行第51屆畢業典禮暨榮譽博士學位頒授儀式，並將向前食物及衞生局局長、行會非官守議員高永文頒授榮譽社會科學博士。（香港樹仁大學相片）

仁大向高永文頒榮譽博士：其精神與學校「敦仁博物」辦學宗旨相契合

香港樹仁大學在簡介提及，高永文行醫逾45年，對社會貢獻卓著，其中於「沙士」疫情期間臨危受命，署任醫院管理局行政總裁；其後於2012年7月至2017年6月出任食物及衞生局局長，任內民望高企，卸任後重返臨床服務。簡介亦提到，他潛心研習中醫學，積極推動中西醫協作，並促成全港首間中醫院的成立，為本地醫療發展開創新頁。

校方指，高永文作為香港公共衞生界的卓越領袖，以濟世為懷，關心病人福祉，並持續推動專業知識與行業進步，其精神與學校「敦仁博物」的辦學宗旨相契合，故將他頒授榮譽社會科學博士，以表彰其非凡成就與仁心貢獻。

將向956位本科生、129位研究生頒授學位

仁大今年會在畢業典禮，向956位本科生和129位研究生頒授學位，當中404名來自社會科學院、371名來自文學院，以及310名來自商學院。此外，仁大去年開辦了全港首個專為國際學生而設的大學先修課程，首屆有15名學生畢業，當中有13人已升讀該校的工商管理學（榮譽）學士等本科課程。

仁大今年會在畢業典禮，向956位本科生和129位研究生頒授學位，當中404名來自社會科學院、371名來自文學院，以及310名來自商學院。（資料圖片）