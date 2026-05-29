理大陳清焰獲選英國皇家學會院士　專研空氣品質及傳染病傳播風險

香港理工大學高等研究院院長、建築熱科學講座教授陳清焰近日獲選為英國皇家學會院士，成為少數獲此國際頂尖學術榮譽的理大學者之一。理大表示，陳清焰多年來在室內空氣品質、飛機座艙環境及計算流體力學等領域研究成果卓越，其研究對改善公共健康及環境安全具重要影響。



理大高等研究院院長、建築熱科學講座教授陳清焰教授，近日獲選為英國皇家學會院士。(理大提供圖片)

英國皇家學會成立於1660年，是全球歷史最悠久的科學學會之一，院士資格被視為全球科學界最高榮譽之一，歷來成員包括多位著名科學家及思想家。

理大指出，陳清焰為國際知名學者，其研究涵蓋室內環境模擬、通風系統及空氣傳播風險分析等範疇。根據史丹福大學公布的「全球前2%頂尖科學家」排名，陳清焰於「建築及建造」領域位列全球頂尖科學家之列。

校方表示，陳清焰建立的室內環境模擬模型，已成為制定公共政策及發展創新通風系統的重要基礎，其提出的設計策略及技術指引亦逐漸成為業界標準，致力提升室內使用者福祉，同時推動更健康及具能源效益的環境。

理大校長滕錦光表示，陳清焰多年來在科學研究領域貢獻良多，其研究成果對改善人類健康與安全至關重要，尤其在公共交通環境安全方面影響深遠。他指出，相關研究協助全球公共交通系統建立環境安全標準，包括探討如何降低航機及郵輪的傳染病傳播風險。

陳清焰則對獲選院士表示深感榮幸，形容成為英國皇家學會院士是科學工作者畢生榮耀之一，並感謝理大研究團隊、合作夥伴及家人多年支持。

除英國皇家學會外，陳清焰過往亦曾獲多個國際專業學術機構肯定，包括美國採暖製冷與空調工程師學會、國際建築性能模擬學會及日本空氣調和衛生工程學會等，學術成就備受國際認可。