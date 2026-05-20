「理大國際未來挑戰賽2026」啟動　培育創科人才落地發展

與「理」共創未來！香港理工大學（理大）旗艦創新創業比賽「理大國際未來挑戰賽2026（PolyU IFC 2026）」日前正式展開。今屆賽事以AI+為核心，鼓勵來自全球的創新創業者運用人工智能，將科研成果轉化成為實際應用方案。參賽隊伍除有機會贏取豐厚獎金及連繫理大内地技創新研究院(MTRI)網絡外，更可參與理大創業培訓，協助他們實現創業夢想。



獨特多賽區賽制 聯繫理大內地網絡

承接去年首屆賽事的成功，新一屆「理大國際未來挑戰賽」將以AI+為核心，並以產業發展與民生裨益為目標，聚焦生命科學與醫療健康、先進製造業與微電子、數字經濟與金融科技、智慧城市與綠色生活及航空航天技術五大產業領域。賽事同時依托理大內地技術創新研究院的跨地域網絡，設有深圳前海、晉江、南京、武漢、香港、合肥、杭州及無錫共八個賽區，為全球的創新創業人才提供平台，比拼各自的創新方案。

理大校長滕錦光教授鼓勵全球各地的創新精英把握良機，透過賽事助力賽區城市建設與社會發展，同時實現個人成長與突破。

理大校長滕錦光教授表示：「『理大國際未來挑戰賽』印證了我們推動創新、培育頂尖人才以造福社會的使命擔當。今屆賽事策略性地對接國家『十五五』規劃，聚焦『人工智能（AI）+』行動。透過理大內地技術創新研究院的跨境網絡，賽事將匯聚本地及國際創新人才，導入區域產業集群，並於多個重點領域提供市場發展機遇，涵蓋生命科學、先進製造、金融科技、智慧城市及航天技術等。」他鼓勵全球各地的創新精英把握良機，透過賽事助力賽區城市建設與社會發展，同時實現個人成長與突破。

AI+賽事主題 配合新一波科技浪潮

理大高級副校長（研究及創新）趙汝恒教授認同比賽別具意義：「『理大國際未來挑戰賽』不單純是創業競賽，更可以讓不同持份者認識這些初創團隊。參賽者固然希望奪獎而歸，但對我而言，更重要的是相關方案能否成功落地。特別是比賽以AI+為核心的一系列前沿未來產業及優勢轉化產業為主題，倘若能夠成功培育相關初創，並透過比賽將他們帶到內地以至全球市場，對未來社會亦大有幫助。」

理大高級副校長（研究及創新）趙汝恒教授（左）及副校長（知識轉移）鄭子劍教授期望賽事能夠轉化科技成果落地應用。

理大副校長（知識轉移）鄭子劍教授則指賽事主題能回應時代所需：「AI是未來一個新的科技浪潮，也是人類社會第四波科技革新，將成為普羅大眾每天幾乎必用，且不可或缺的工具。本屆賽事以AI+為核心，正是一個及時且具挑戰的主題，期望一眾學生、研究人員及創業團隊能夠透過賽事，將先進的研究科技成果落地商品化及商業化。」

當科研遇上商業 產、學有機結合

賽事日前舉行啟動禮，吸引一眾業界專家、學者及初創代表出席，瞭解新一屆賽事的賽制及相關詳情。其中，洪水橋產業園有限公司董事局非官方董事黃克強以及理大計算機及數學科學學院副院長（環球事務）、人工智能高等研究院執行院長兼生成式人工智能講座教授楊紅霞教授，更獲邀於典禮就「當科研發展遇上商業機遇」主題，向出席者分享創科灼見。

專研AI多年的楊教授，認為AI浪潮為創業者帶來機遇：「過往不同科技熱潮，皆衍生不少相應的龍頭企業。我認為隨着新一波AI浪潮，市場將為創科者帶來新的機遇。考慮到人工智能的技術特性，我認為初創企業有一定的發展空間。」

至於熟悉本地創科生態的黃克強，特意提醒參賽者不容輕視創業的難度：「營運初創企業是漫長且艱辛的旅程，大部分人在中途或許已經放棄。不過，最終成功會留給真正熱愛創科的人，我鼓勵所有勇於創新的未來企業家參與其中，協助本港實現『產業科技化』的目標。」

洪水橋產業園有限公司董事局非官方董事黃克強及理大人工智能高等研究院執行院長楊紅霞教授出席啟動禮，向出席者分享創科灼見。

敢想敢創 藉賽事帶來無限可能

啟動禮同時邀得上屆參賽團隊，向一眾參賽者分享經驗。其中，理大應用生物及化學科技學系教授、盧家驄慈善基金藥物科學教授、亞伯蘭生物醫藥有限公司聯合創辦人梁潤松教授及團隊專研對付肥胖相關代謝性疾病的創新藥物，並憑其獨一無二的方案奪得去年賽事的南京賽區亞軍及總決賽「社會影響力獎」。梁教授稱：「製藥需要龐大的資金、廠房設施及行業網絡等，參與『理大國際未來挑戰賽』正好提升項目在內地以至環球市場的知名度。透過在賽事奪得佳績，很高興不少內地城市向團隊接洽，並表示願意在設備、人才等方面尋求合作，共同推動創新進步。」梁教授表示，團隊受惠於理大的創業支持、比賽帶來的機遇，以及跟投資夥伴的合作，有望於一至兩年內開展人體臨床測試，早日造福相關患者。

至於來自泰國的Alpha Energy IoT Limited創辦人兼行政總裁Perm Soonsawad，則帶領團隊躋身去年賽事的惠州賽區決賽：「香港作為國際城市，對東南亞創業者有一定吸引力。印象最深的是『理大國際未來挑戰賽』能夠聯繫理大的內地技術創新研究院網絡，讓參賽者與當地教研機構及市場持分者建立商業關係。藉着賽事的契機，我們團隊亦進一步確認進軍大灣區以至內地市場的決心，更開始與當地企業合作，這些收獲皆是參賽之初始料不及。」

撇除科研學術與國際初創團隊，「理大國際未來挑戰賽」亦為在學學生帶來新可能。現正攻讀理大醫療科技及資訊學系哲學博士課程的優數視野有限公司研究員蔣一諾，其團隊於去屆賽事香港賽區奪冠：「過往專注學研課業，對創業幾乎完全沒有瞭解。經過賽事洗禮，認識到如何以商業角度看待研究項目，對日後職涯規劃亦帶來更多空間。非常驕傲能夠協助團隊奪獎，佳績亦為履歷帶來出彩之處，因此我鼓勵各位有志創業的同學積極報名、想做就做！」

理大國際未來挑戰賽2026 現已接受報名

「理大國際未來挑戰賽2026」各賽區冠軍的隊伍可獲高達港幣12萬元（香港賽區）或人民幣10萬元（各內地賽區）的豐厚獎金，並可晉身總決賽角逐殊榮。參賽者同時有機會透過理大內地技術創新研究院網絡，連繫內地市場，同時獲取理大初創生態平台PolyVentures的商品化支援，以及獲得理大科技創業碩士課程的學費資助。此外，所有參賽者均可免費參加理大「KT&E Skills Acceleration Hub」培訓系列，持續提升創新創業能力。

賽事由即日至6月14日接受報名，歡迎任何有志創新創業的理大師生、校友及公眾人士參賽。立即報名：www.polyu-ifc.info

（特約）