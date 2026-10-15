講教育｜暑假結束後；又是赴海外升學的眾學子啟程的時候

作者：時美真博士

筆者這麼多年在報章專欄或電台節目內，收過無數次家長的緊急查詢：我子女赴海外升學後，不能適應當地生活、學習，是否要回香港？甚至最惡劣的情況，學生在外地已衍生精神上的問題，家人要急急起程去協助。



筆者不是心理學方面的專家，無法精準地去解釋發生的原因及跟進方法：只知道不時會有這情況。通常而言，去到外國，轉換了一個生活環境，離開熟悉的家人，自然需要有適應期。大部分的同學，在一段時間之後，無論是喜歡或不喜歡，都能夠慢慢適應。但亦有情況是同學始終不能適應，相對地亦不知道怎樣去尋求協助，結果累積下來，就可能在精神上出現問題。

在這篇文章內，筆者只能夠從一個學術角度去建議：如果有這種情況發生，同學會被迫停止學業或甚至要返回香港時，有什麼方法之後可以有機會繼續學業，或令受到的影響減至最低。

1。每一間外國院校都有學生輔導處。其實這種在海外生活後不習慣的情況，該處亦常見。所以他們可以憑過往的經驗去分析學生的不適應：問題究竟在哪裏？是選錯了學系，所以根本無法跟得上課程，因而衍生問題。或是在生活上，因無法融入新的朋友/同學圈而引致問題。

所以最好在第一時間，立即將自己的困難，坦白告知輔導處尋求協助。千萬不要隱瞞事實。另亦要有開放的心態接受建議。

2。如果問題是在於選修的課程，是自己能力所不逮的，這其實是最簡單又容易解決的問題。因為外國大學轉學系容易，只要你先去了解一下其他自己能力可以應付的學系，請大學安排轉系，問題便可直接解決。

3。如果問題是在情緒方面，覺得自己無法繼續這種環境或學習；簡單又可以留後路的做法是先申請休學。在外國大學申請休學，其實並不複雜，只要交出相關的醫生證明文件或甚至其他家庭原因證明文件（例如有至親病重或家庭發生緊急的經濟問題）便可以申請休學，通常可以長達一年左右（每間學校有規定最長的休學時間）。有這緩衝的時間，便可以看看自己能否在這期間改善情況，或作出其他安排。如果是因家庭經濟突變而發生問題，也可以看看事情有否轉彎的餘地。但仍然要提醒一句：要有開放的心態，不可以因為渴望繼續升學，便勉強自己，這會將情況變得更糟糕。

4。如果真正了解到問題是無法在外國獨立生活，而要返港或留在家人身邊時，便千萬不要因為去了又回來，可能會丟面子而不敢行動。因為別人怎樣看你並不重要，你自己的感覺才是最關鍵。不過在離開外國時，記住要問學校拿Transcript證明你曾經入過大學或者完成一些學分。這些文件會幫助你在返香港之後有機會直接進入大學。

5。筆者亦見過一些情況是家人（通常是母親）赴該地照顧一下生活，讓同學有一個可以依賴並傾訴的機會，便可以慢慢緩和情況。再加上轉一個較容易唸的課程，便可以將問題解決。

不過說到底，最關鍵的仍是若發生這些情況，千萬不要為面子而將事情收起來，不去尋求協助。因為這只會令事情發展至無可挽救。

作者簡介：



時美真博士

專上院校校長、電台教育節目主持

